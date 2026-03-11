CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

«Бустрейд» добавил в B2B-портал финансовые инструменты

ГК «Корус Консалтинг» добавила в личный кабинет контрагента платформы «Бустрейд» полноценный раздел для работы с финансовой информацией. B2B-клиенты получили онлайн-доступ к данным по задолженности, УПД и актам сверки, что позволяет контролировать расчеты и планировать закупки без дополнительных запросов поставщикам. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Комплексная e-commerce платформа «Бустрейд» от ГК «Корус Консалтинг» включает B2B-портал, портал поставщика, LMS-систему, чат-боты на базе ИИ, Gate Management System и другие сервисы для автоматизации продаж, закупок и сервиса. Новая функциональность финансового блока позволяет отслеживать текущий баланс, открытую и просроченную задолженности с разбивкой по срокам, а также направлять запросы на акты сверки расчетов напрямую из личного кабинета. Кроме того, обновленная версия платформы содержит перечень универсальных передаточных документов (УПД). Информация поступает из учетной системы и обновляются автоматически, что исключает расхождения в финансовых данных и обеспечивает прозрачность взаиморасчетов между сторонами.

С помощью новых инструментов «Бустрейд» контрагенты могут в режиме реального времени учитывать актуальное состояние расчетов при планировании закупок и оплат, своевременно инициировать погашение задолженности и избегать ситуаций, когда размещение или отгрузка заказа откладываются по финансовым причинам. Получить всю информацию можно в личном кабинете. Сотрудники компании (например, специалисты по закупкам и работники бухгалтерии) могут самостоятельно отслеживать статус расчетов и документов. Это позволяет вести работу непрерывно, не тратя время на выяснения деталей у поставщика.

В свою очередь новые инструменты платформы помогут поставщикам минимизировать количество внеплановых запросов по задолженности и документам, эффективнее управлять дебиторской задолженностью и обрабатывать больший объем заказов без увеличения нагрузки на финансовые и коммерческие команды.

«Финансовый блок расширяет роль B2B-портала: он становится не только каналом размещения заказов, но и инструментом управления расчетами с контрагентами. Прозрачность работы с задолженностями и документами в онлайн-режиме помогает компаниям быстрее согласовывать поставки, контролировать дебиторскую задолженность и масштабировать онлайн-продажи без роста административной нагрузки», — сказала Кристина Барзаковская, директор по продукту «Бустрейд», ГК «Корус Консалтинг».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле

ИТ-шники утратили доверие к работодателям. Светлого будущего для себя они не видят и боятся за настоящее

HR службам пора готовиться к нашествию зумеров

Арестованы киберпреступники, торговавшие набором для DDoS-атак. Их возраст от 12 до 16 лет

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением

Создатели Jira случайно замедлили на треть инструмент для ее неизбежной миграции в облако

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837