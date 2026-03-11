CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Банк ДОМ.РФ внедрил решение PayControl для безопасного подтверждения платежей корпоративных клиентов на смартфоне

Банк ДОМ.РФ (входит в Группу ДОМ.РФ) завершил внедрение решения PayControl ГОСТ для подтверждения операций корпоративных клиентов. Проект стал первым на рынке внедрением платформы с возможностью работы не только в мобильном приложении, но и через веб-интерфейс с использованием аппаратных токенов, включая ранее выданные банком устройства.

Решение реализовано в обновлённом едином личном кабинете интернет-банка для юридических лиц и направлено на повышение уровня информационной безопасности и удобства дистанционного банковского обслуживания бизнеса. Новая система позволяет подтверждать операции без использования СМС-кодов. Вместо этого используется безопасный метод подтверждения через электронную подпись, формируемую прямо на мобильном устройстве клиента или с помощью аппаратного токена. Подпись создаётся на основе данных конкретной операции, характеристик устройства и уникального ключа пользователя, что обеспечивает контроль целостности и подтверждение авторства подписываемых данных.

Транзакция, инициированная в любом цифровом канале банка, мгновенно направляется на устройство клиента, а подтверждение происходит одним действием — без ожидания одноразового кода и риска его перехвата.

Клиентам доступны различные сценарии работы: подтверждение через мобильное приложение либо через веб-интерфейс с применением аппаратного токена. Это позволяет компаниям выбрать формат, соответствующий их внутренним требованиям безопасности и регламентам.

«Мы последовательно развиваем цифровые сервисы для корпоративных клиентов, делая их одновременно удобными и максимально защищёнными. Внедрение новой платформы подтверждения транзакций повышает устойчивость операций и упрощает ежедневную работу бизнеса в интернет-банке», — отметила вице-президент, директор блока «Транзакционный бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

В компании SafeTech, разработчике решения PayControl ГОСТ, подчёркивают, что платформа полностью соответствует требованиям Положения Банка России №851-П.

«Количество мошеннических атак продолжает расти, а методы злоумышленников усложняются. Использование одноразовых СМС-кодов считается менее устойчивым способом подтверждения операций по сравнению с формированием электронной подписи на стороне клиента. Внедрение PayControl усиливает защиту транзакций и ускоряет процесс их подтверждения», — прокомментировала Ирина Чурикова, директор по работе с финансовым сектором SafeTech.

Внедрение решения PayControl ГОСТ для подтверждения операций корпоративных клиентов – часть большого блока работы IT-команды группы ДОМ.РФ по повышению эффективности за счет развития цифровизации. В рамках масштабной цифровой трансформации банковских сервисов для розничных клиентов уже удалось нарастить долю цифровой ипотеки в банке до 95%, в планах — сократить время оформления кредита до 20 минут. В дальнейших планах компании – развитие экосистемы, формирование собственных цифровых продуктов и развитие импортозамещения для повышения устойчивости всех систем.

Рекламаerid:2W5zFGNaywFРекламодатель: ПАО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: www.domrf.ru

