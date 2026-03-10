Россияне экономят в среднем около трех рабочих часов благодаря использованию ИИ — «Авито Работа»

Эксперты «Авито Работы» представили результаты исследования об использовании искусственного интеллекта в профессиональной деятельности россиян. Опрос среди более чем 7000 работающих респондентов показывает: ИИ уверенно выходит за рамки экспериментов и становится частью повседневной работы. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Почти треть работающих участников опроса (32%) применяют ИИ-инструменты в работе с той или иной регулярностью: 10% используют ИИ каждый день, 12% обращаются к нему несколько раз в неделю, еще 10% — несколько раз в месяц.

Чаще всего сотрудники используют ИИ для подготовки текстов — писем, презентаций, отчетов (46%), поиска и резюмирования информации (37%), а также создания изображений и визуальных материалов (36%). Значительная доля пользователей также применяет технологии для проверки ошибок и редактуры (32%), генерации идей (31%) и анализа таблиц или отчетности (28%). Почти четверть (24%) опрошенных использует ИИ для подготовки ответов клиентам, а каждый пятый (20%) респондент автоматизирует с его помощью повторяющиеся задачи.

Работающим россиянам, которые регулярно применяют ИИ на работе, искусственный интеллект позволяет экономить в среднем около 3 часов ежедневно. При этом каждый пятый (20%) указал, что экономит более 4 часов в день — фактически это половина рабочего дня. Еще 30% сохраняют от 2 до 4 часов, 29% — от 1 до 2 часов. Еще 17% респондентов отмечают экономию времени менее 1 часа в день.

«Чаще всего на ежедневной основе возможностями ИИ пользуются руководство и офисные специалисты (15%), а также работники в медицине и образовании (13%). Речь идет прежде всего об автоматизации рутинных и бюрократических процессов, а не о замещении профильных профессиональных функций. Как правило, большинство из этих специалистов прибегают к помощи ИИ при составлении различных писем, презентаций и отчетов — это сильно экономит время и позволяет сосредоточиться на более содержательных и приоритетных задачах», — отметил Дмитрий Королев, директор HR-Tech в «Авито».

Высвобождаемое за счет ИИ время сотрудники в первую очередь конвертируют в продуктивность и качество работы. Так, 38% регулярных пользователей ИИ отмечают, что стали выполнять больше задач и эффективнее управлять нагрузкой, а 36% респондентов указывают на рост качества работы. Почти четверть опрошенных (24%) сообщают о снижении уровня стресса, и столько же (25%) респондентов отмечают ускорение освоения новых навыков.

ИИ также влияет на организацию труда и сложность задач. Около 22% респондентов признаются, что стали реже откладывать задачи и быстрее переходят к результату, а 18% отмечают возможность брать более сложные рабочие кейсы за счет автоматизации рутинных операций. Еще 15% пользователей говорят об ощущении большего контроля над рабочими процессами, 14% — чувствуют профессиональный рост, а 13% россиян освободили время для развития команды или бизнеса.

Россияне в среднем ожидают увеличить свой доход на 27% при условии более системного и уверенного применения ИИ в работе. Молодежь 18–24 лет настроена еще оптимистичнее: их средняя оценка потенциального роста заработка составляет 31%.

Смотря на перспективу трех лет, россияне, знакомые с ИИ, считают самым ценным профессиональным качеством умение правильно ставить задачи ИИ и критически проверять его результаты — об этом говорит каждый третий респондент (32%). Практически с той же частотой упоминаются креативность и нестандартное мышление, которые усиливаются в связке с ИИ (31%), а также скорость адаптации к новым инструментам и технологиям (30%). 26% респондентов видят ключевую ценность в способности выстраивать процессы «человек + ИИ» внутри команды. Глубокую профессиональную экспертизу как незаменимое преимущество отметили 19% опрошенных, управленческие навыки — координацию людей и ИИ как единой системы — 18%.