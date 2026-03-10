CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Инферит» и LWCOM объединяют усилия для развития ИТ-инфраструктуры российских компаний

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и системный интегратор LWCOM объявляют о начале стратегического партнерства. Вместе компании сосредоточатся на продвижении отечественных высокотехнологичных продуктов, что позволит усилить технологический суверенитет заказчиков и обеспечит рынок надежными инструментами управления корпоративной ИТ-инфраструктурой. Сотрудничество соответствует стратегии ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

LWCOM — системный интегратор с глубокой экспертизой в области корпоративных сетей, решений для ЦОД, инфраструктурного ПО и информационной безопасности. Благодаря новому сотрудничеству портфель интегратора пополнит флагманский продукт «Инферит» — система инвентаризации, учета и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен».

Решение позволяет организациям полностью контролировать парк оборудования и ПО, соблюдать лицензионную чистоту и оптимизировать расходы на ИТ-инфраструктуру. Продукт соответствует всем современным стандартам и требованиям регуляторов, что позволяет использовать его в проектах любого масштаба как в коммерческих, так и государственных компаниях.

«В 2026 г. мы отчетливо видим у своих заказчиков запрос на прозрачность управления ИТ-средой и информационными системами. Глобальное требование — продукт должен быть отечественным и стабильно присутствовать на рынке. Повторения ситуации с иностранными вендорами, отключившими одним днем все сервисы, больше не хочет никто. “Инферит ИТМен” закрывает эту задачу и дает полную видимость ресурсов в реальном времени. Для нас это партнерство стало возможностью предложить рынку зрелый и надежный российский продукт, который, я в этом уверен, будет очень востребован», — сказал Сергей Бобров, основатель и генеральный директор LWCOM.

«Партнерство с компанией LWCOM, чьи проекты реализуются по всей территории России, является для нас логичным шагом. Глубокая экспертиза коллег в построении сложных систем и их общенациональный охват помогут сделать “Инферит ИТМен” доступным для заказчиков в любой точке страны», – отметил Максим Белый, руководитель партнерской сети программных продуктов «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

