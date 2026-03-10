66% опрошенных преподавателей и ученых в России постоянно используют ИИ в работе

66% опрошенных преподавателей и ученых в России постоянно используют ИИ в работе. Об этом говорят результаты исследования Центра научной коммуникации ИТМО, «Яндекс Образования» и Центра технологий для общества Yandex Cloud — в нем участвовали сотрудники 16 российских университетов, которые совмещают преподавание с научной деятельностью. 84% опрошенных отметили, что использование ИИ ускоряет ключевые этапы исследований — от поиска литературы до обработки данных. Больше половины (58%) считает, что подготовка материалов к занятиям вместе с нейросетями стала проще и быстрее.

В вузах ИИ уже не воспринимается как экспериментальная технология. Преподаватели интегрируют ИИ в профессиональные задачи: 54% чаще всего используют его для обработки профильных текстов и изображений, 52% опрошенных генерируют задания, кейсы и тесты, 45% — готовят презентации и визуализируют информацию, а 32% — автоматизируют административные задачи, например, составляют расписание или официальные письма. В инженерных и ИT-направлениях нейросети применяют и при работе с кодом — для генерации и отладки решений. Участники опроса отметили, что делегируют нейросетям рутину, а освободившееся время используют для научно-исследовательской, аналитической и методической работы.

ИИ показал свою пользу и в исследовательской работе. Чаще всего нейросети применяют для поиска и анализа научной литературы (69%), работы с текстами (56%), а также для обработки и визуализации данных (47%). Часть опрошенных использует ИИ в более узкоспециализированных областях: от разработки новых материалов и химических соединений до социального, экономического и гуманитарного моделирования. Участники исследования отмечают, что ИИ помогает быстрее сориентироваться в новых темах, собрать первичную библиографию и заметить актуальные тренды, но верификацию источников, изучение оригиналов статей и интерпретацию результатов специалисты оставляют за собой.

Кроме того, респонденты заявили, что хотят изучать успешные примеры применения ИИ в исследованиях и преподавании. Также есть запрос на новые специализированные решения для образования, в особенности на инструменты, которые могут генерировать задачи по параметрам, персонализировать учебный процесс и создавать проверочные задания с развернутой обратной связью. Большинство (62%) респондентов осваивали ИИ-сервисы самостоятельно — лишь 38% проходили обучение. Треть преподавателей и исследователей ждет от вузов поддержки в интеграции ИИ в рабочие процессы.