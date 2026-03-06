CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Железная связь: в городе горняков прошла 4G‑модернизация

Инженеры «МегаФона» завершили апгрейд телеком-оборудования в Железногорске, где проживают более 90 тыс. человек. Работы ускорили мобильный интернет в среднем на 15% и сделали голосовую связь надежнее. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Железногорск называют городом горняков. На горно-обогатительном комбинате трудится каждый третий работающий железногорец. Около 60 лет назад это место стало центром освоения Михайловского месторождения железной руды — одного из крупнейших карьеров Курской магнитной аномалии. Залежи железной руды в самом большом на Земле железорудном бассейне так велики, что вносят свои коррективы в работу компасов и электронных устройств. Но возвращаясь домой, горняки имеют возможность пользоваться всеми цифровыми сервисами.

Связисты провели апгрейд телеком-оборудования в самой густонаселенной локации города — в 13-м микрорайоне. Улучшение параметров сети могли заметить местные жители, посетители крупного торгово-развлекательного центра, спорткомплекса, а также сотрудники государственных и коммерческих учреждений, расположенных на улице Ленина.

Инженеры «МегаФона» подключили дополнительный низкочастотный диапазон, обеспечивающий повышенный радиус действия и устойчивое покрытие. После проведенных работ связь стала надежнее, а средняя скорость мобильного интернета выросла в среднем на 15% и теперь может достигать 50 Мбит/с. Это дает возможность на комфортных скоростях общаться в соцсетях, работать с онлайн-документами, пользоваться «Госуслугами» и смотреть видео в высоком разрешении.

«Мы с повышенным вниманием относимся к промышленной жемчужине нашего региона. В конце прошлого года мы прокачали связь в районе городской больницы, активировав на базовой станции среднечастотный диапазон. Это позволило повысить емкость сети и сделать более устойчивым покрытие, в том числе, внутри зданий. В первом квартале этого года мы продолжили работы по модернизации — на этот раз упор сделан на подключение низкочастотных диапазонов, чтобы расширить покрытие сети», — сказал директор «МегаФона» в Курской области Алексей Постников.

С начала 2026 г. в регионе были также модернизированы объекты телеком-инфраструктуры в Курске, Фатеже и в селах Клюква и Малое Городьково.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

В России начнут производить особо чистую химию для микроэлектроники

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики

В Россию перенесли из Китая производство ТВ-приставок. Выпущена первая партия

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Cisco зарегистрировала в России три товарных знака спустя годы после бегства из страны

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240