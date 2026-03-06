Технопарк «ИТ Парк Рус» и «Точка Опоры» в Новом Херсонесе запустят школу ИИ-видеопродакшена

Технопарк «ИТ Парк Рус», молодежный центр «Точка Опоры» в Новом Херсонесе и Вадим Панасюк, руководитель школы фильммейкинга и ИИ-видеопродакшена, объявили о запуске образовательного проекта по созданию видео с помощью искусственного интеллекта. Старт проекта запланирован на I квартал 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «ИТ Парк Рус».

Программа обучения составлена в формате полноценной онлайн-школы и основана на авторском курсе Вадима Панасюка по видеопродакшену с применением ИИ-инструментов. Участников ждут практические задания, работа с реальными кейсами и выполнение выпускной квалификационной работы.

«Философия моей школы – научить генерировать и монтировать профессиональные видео с минимальным бюджетом. Поэтому ко мне часто приходят обычные люди, без опыта, а выпускаются мастера продакшена. Сотрудничество с «ИТ Парк Рус» и Новым Херсонесом открывает новые горизонты моей деятельности», — сказал Вадим Панасюк.

Запуск школы стал продолжением сотрудничества технопарка «ИТ Парк Рус» и Вадима, которое началось на фестивале «ИТ Парк Фест» 2025. Проект дополняет образовательные инициативы «ИТ Парка» по развитию цифровых компетенций и креативных индустрий, что отразится в практической части курса. Участникам предложат создать видео для технопарка, а лучшие работы получат специальные призы и станут основой для дальнейшего сотрудничества с авторами.

«ИТ Парк Рус» последовательно поддерживает развитие ИТ-отрасли в Севастополе и формирование профессионального комьюнити. Нейро-видео и ИИ-продакшен становятся будущим видеопроизводства. Для «ИТ Парка» важно, чтобы такие направления развивались в регионе, и чтобы специалисты могли учиться и расти внутри локальной экосистемы», — сказал Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

Пилотный запуск школы намечен на март. По итогам обучения состоится отчетный митап на площадке молодежного центра, где ученики представят собственные ИИ-видео проекты.

«Программа онлайн-школы носит прикладной характер и ориентирована на реальные задачи. Формат обучения позволяет участникам сразу работать с актуальными технологиями и создавать законченные видеопродукты. Каждый ученик сможет пройти путь от идеи до готового проекта и получить опыт, востребованный на рынке», — сказал Виталий Диюк, руководитель «Точки Опоры».

После пилотного запуска проект планируется масштабировать и расширить аудиторию.