Softline: российский рынок систем управления ИТ-активами (ITAM) и ИТ-услугами (ITSM) в 2026 г. смещается от учета к управлению рисками и затратами

Российский рынок систем управления ИТ-активами (ITAM) и ИТ-услугами (ITSM) в 2026 г. входит в стадию зрелости. Компании все чаще переходят от разрозненного учета оборудования и обработки заявок к построению единого контура управления ИТ-инфраструктурой, ориентированного на снижение затрат, управление рисками и устойчивость бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Ключевым трендом становится интеграция ITAM и ITSM. Связка данных об ИТ-активах с инцидентами, сервисами и бизнес-процессами позволяет компаниям видеть реальную стоимость владения инфраструктурой, быстрее выявлять узкие места и снижать вероятность простоев. На фоне усложнения ИТ-ландшафтов и дефицита ИТ-специалистов такой подход становится управленческой необходимостью, а не ИТ-экспериментом.

Дополнительный импульс рынку дают автоматизация и использование искусственного интеллекта. В ITSM растет роль ботов и интеллектуальных ассистентов, которые берут на себя типовые обращения пользователей, а в ITAM — автоматическая инвентаризация, анализ использования активов и прогнозирование отказов. Это позволяет поддерживать качество ИТ-сервисов без кратного роста операционных затрат.

Отдельное влияние оказывает импортозамещение. За последние годы на российском рынке сформировался пул отечественных решений ITAM и ITSM, которые закрывают не только базовые задачи учета и поддержки, но и вопросы аналитики, информационной безопасности и соответствия регуляторным требованиям. В результате компании все чаще выстраивают единые, централизованные системы управления ИТ-активами и услугами вместо набора локальных инструментов.

Эксперты отмечают, что в 2026 г. ITAM и ITSM окончательно выходят за рамки ИТ-подразделений и становятся частью управленческой модели бизнеса — наравне с финансами и операционным контролем.

«Сегодня управление ИТ-активами — это уже не про инвентаризацию ради отчетности. Бизнесу важно понимать, какие активы реально используются, какие сервисы на них завязаны и где возникают риски простоев или перерасхода. Интеграция ITAM и ITSM позволяет перейти от реактивного устранения проблем к управлению стоимостью и устойчивостью ИТ-инфраструктуры», — отметил Алексей Лыков, руководитель направления ITSM, «Софтлайн Решения» (ГК Softline).

