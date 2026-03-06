«Реглаб» и РТСИМ создают цифрового двойника российской системы автоматизации

Компания «Реглаб», разработчик программируемых контроллеров и программно-аппаратных комплексов, и РТСИМ, создатель динамических тренажеров для промышленности, подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ предусматривает интеграцию российской полнофункциональной распределенной системы управления технологическими процессами Externum в тренажерные комплексы РТСИМ. Сотрудничество поможет закрыть потребность в кадрах, умеющих работать с новым отечественным ПО и оборудованием. Об этом CNews сообщили представители «Реглаб».

В условиях действия Постановления Правительства №1912, обязывающего объекты критической информационной инфраструктуры до 2030 г. перейти на доверенные программно-аппаратные комплексы, знание иностранных систем перестает быть гарантией трудоустройства. Теперь студенты и действующие операторы АСУ ТП смогут обучаться на тренажерах, в основе которых лежит российская система управления: получат возможность отрабатывать логику работу в штатных и нештатные ситуациях в среде, идентичной реальным производственным процессам.

Кроме образовательной функции, альянс открывает возможности для верификации проектов автоматизации. Динамические модели РТСИМ станут инструментом дополнительного тестирования решений «Реглаб», что повысит надежность внедрений и сократит сроки пусконаладочных работ на промышленных объектах.

Генеральный директор компании «Реглаб» Андрей Ульянов: «Недостаточно создать надежную систему управления, нужно, чтобы на ней умели работать. У нас есть собственный учебный центр, мы помогаем учебным заведениям в подготовке студентов и сейчас будем применять современный тренажерный комплекс с одной из наших флагманских разработок. Инвестируем средства и знания в образование, чтобы в перспективе получить квалифицированных специалистов, закладываем основу для технологического суверенитета не только в «железе», но и в головах будущих инженеров».

«Интеграция с Externum от компании «Реглаб» — это важный шаг к формированию полностью отечественной экосистемы подготовки специалистов для промышленности. Мы объединяем точную динамическую модель производства и реальную логику современной российской системы управления, чтобы студенты и действующие инженеры могли работать в среде, максимально приближенной к действительности. Такое сотрудничество не только повышает качество обучения, но и помогает предприятиям увереннее переходить на отечественные решения, снижая риски при внедрении и эксплуатации автоматизированных систем», — сказал Айрат Мухаметзянов, генеральный директор «РТСИМ».

Тренажерные комплексы РТСИМ уже внедрены более чем в 120 вузах и ссузах России, а также в учебных центрах Нигерии, Индонезии, Казахстана и стран Персидского залива. Общее число пользователей превышает 17 тыс. человек, включая более 2000 зарубежных специалистов.

Клиентам в России и за рубежом поставлено свыше 45 цифровых двойников в России и ОАЭ. Это подтверждает интерес к решениям со стороны зарубежных партнеров и отражает высокий уровень российской инженерной экспертизы в сфере промышленной автоматизации.

Интеграция с РСУ Externum, имеющей опыт промышленной эксплуатации на объектах непрерывного производства, позволит расширить присутствие обеих компаний на рынке и предложить заказчикам уникальный продукт — полностью отечественную среду для обучения и автоматизации, от контроллера до виртуального цеха.