CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Направление «ЦИМ» выходит на новый уровень: «Экзон» представляет новую функциональность

Платформа для управления строительством «Экзон» продолжает развитие инструментов для информационного моделирования, представляя комплекс обновлений, направленных на повышение точности данных, качества проектирования и соответствия моделей международным стандартам. Впервые на платформе появился специализированный инструмент для работы с ведомостями объемов работ (ВОР), позволяющий напрямую выгружать использованные объемы и материалы из BIM-модели. Об этом CNews сообщили представители «Экзон».

Эта функциональность обеспечивает создание более рациональных и точных смет, минимизируя ручной труд и ошибки при передаче данных. Пользователи получают возможность создавать сложные схемы расчетов, привязывать записи ВОР к элементам модели и автоматически обновлять объемы при любых изменениях, что закладывает основу для корректного стоимостного планирования.

Дополняет этот блок новая функциональность по геометрическим проверкам, призванная находить пересечения и коллизии в модели на ранних этапах. Настраиваемые проверки с гибкими условиями фильтрации, возможностью задавать допуски и наглядной визуализацией конфликтов в 3D позволяют проектировщикам системно выявлять и устранять ошибки, такие как задвоение объемов или невозможные пересечения конструкций. Это повышает качество моделирования и сводит к минимуму дорогостоящие ошибки на этапе строительства, обеспечивая более высокий уровень исполнения проектов.

Для гарантии содержательного, а не только геометрического качества данных, «Экзон» теперь поддерживает проверку моделей по открытому стандарту IDS (Information Delivery Specification), разработанному buildingSMART. Поскольку формат IFC является обязательным для обмена с заказчиками и экспертизой, автоматизированная проверка на соответствие заранее заданным требованиям к атрибутам и структуре данных становится критически важной. Новый инструмент позволяет загружать IDS-файлы и проводить валидацию прямо в среде «Экзон», заменяя отдельные приложения и обеспечивая работу в режиме «одного окна». Это обеспечивает однозначную интерпретацию данных всеми участниками проекта и гарантирует, что исходящие IFC-модели соответствуют требованиям заказчика и стандартам, экономя время на согласованиях и ручных проверках.

«Сегодня ЦИМ — это уже не просто 3D-модель, а структурированные данные для принятия решений на всех этапах жизненного цикла объекта, — отметил Григорий Карпов, руководитель направления «ЦИМ». — Представленные обновления — наш прямой ответ на запросы рынка. Мы даем специалистам возможность не только создавать модель, но и строго контролировать ее наполнение в соответствии с международными стандартами, а также автоматически получать точные данные для расчетов. Это серьезный шаг к повышению технологической дисциплины в отрасли и реальная экономия времени и ресурсов для наших клиентов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики

В России начнут производить особо чистую химию для микроэлектроники

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

В Россию перенесли из Китая производство ТВ-приставок. Выпущена первая партия

Вышла «Ред Адм 2.1»: полная поддержка Exchange без Microsoft Active Directory, нативная миграция через ADMT и открытый API

Cisco зарегистрировала в России три товарных знака спустя годы после бегства из страны

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240