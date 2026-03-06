На Food.ru появился ИИ-помощник для персонализированного поиска рецептов

Медиаплатформа Food.ru (входит в X5 Mедиа) совместно с командами по развитию искусственного интеллекта (X5 Tech) и стратегии персонализации (бизнес-единица «Х5 Клиентский опыт») запустила ИИ-помощника для подбора рецептов. Новый инструмент реализован на собственной платформе ИИ-агентов. Он помогает пользователям медиаплатформы подобрать рецепты для любых поводов, учитывая их персональные предпочтения. Сервис уже доступен всем пользователям в веб-версии и мобильном приложении Food.ru на Android- и iOS-платформах.

ИИ-помощник понимает запросы пользователей, сформулированные неформальным языком, и находит подходящие блюда среди более чем 164 тыс. рецептов, доступных на Food.ru. Достаточно описать ситуацию — например, повод, ограничения или предпочтения, — после чего сервис предложит наиболее подходящие варианты в удобном формате с изображением блюда, его названием и автором рецепта. Такой подход значительно сокращает время поиска и делает процесс более естественным.

Первый месяц работы инструмента показал, что пользователи активно вовлечены в общение с ИИ-помощником и подробнее описывают свои запросы, чем в обычном поиске. Время их взаимодействия с платформой, а также количество просмотренных страниц почти в два раза превышает показатели обычных пользователей. Кроме того, чтобы помощник мог сделать подбор рецептов более персонализированным, в запросах все чаще появляются уточнения о доступных ингредиентах, времени и способах приготовления или пищевых ограничениях, а также калорийности блюд. Например, читатели ищут, какое блюдо можно быстро приготовить в аэрогриле, или запрашивают рецепты из популярных кинофильмов. Помимо взрослой аудитории, помощник широко востребован и среди детей: они интересуются простыми рецептами, которые можно быстро приготовить без помощи взрослых или из имеющихся в холодильнике продуктов.

«Мы видим, что классический поиск рецептов с ручным выставлением фильтров не всегда позволяет пользователю получить качественное и оптимальное решение в ситуациях, когда он не знает, что приготовить, или если имеются определенные ограничения. Наш ИИ-помощник анализирует контекст запроса и мгновенно предлагает релевантные варианты из базы медиаплатформы Food.ru. Такой инструмент значительно экономит время и может стать полноценным компаньоном на кухне», — сказал директор медиаплатформы Food.ru Максим Сивоконь.

В дальнейшем команды планируют развивать сервис в тесной интеграции с торговыми сетями «Пятерочка» и «Перекресток», чтобы сделать процесс заказа продуктов по списку ингредиентов к рецепту бесшовным. В перспективе появятся новые сценарии использования, в которых пользователь сможет не только выбирать рецепт отдельного блюда, но и получать советы по его приготовлению, помощь в выборе ингредиентов, а также персонализированные рекомендации по организации рациона на несколько дней. Помощник, исходя из заданного бюджета, пищевых ограничений и других параметров, будет формировать корзину с учетом того, что пользователь готов приготовить самостоятельно, а что заказать в виде готовой продукции.

Таким образом, ИИ-помощник воспринимается как практичный инструмент, который помогает решить конкретную задачу: выбрать, что приготовить «здесь и сейчас».