МТС расширила покрытие LTE на федеральной трассе М-8 «Холмогоры»

МТС обеспечила покрытием сети LTE участок федеральной трассы М-8 «Холмогоры» в Архангельской области протяженностью около 250 километров. Также доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили более 2000 жителей малых населенных пунктов, расположенных вдоль автомагистрали. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС провели работы по обеспечению дополнительным покрытием сети LTE протяженного участка федеральной трассы. Кроме того, доступ к сети 4G получили жители семи населенных пунктов, в каждом из которых проживает до 700 человек: поселков Хетово, Двинской, Шидрово, Пянда, а также деревень Большая Гора, Куликовская и Никифоровская.

Трасса М8 «Холмогоры» соединяет центральную часть России с северной и проходит от Москвы до Архангельска. Именно по этой дороге юный Михаил Ломоносов пешком, следуя за рыбным обозом, пришел в Москву за знаниями.

«М‑8 — одна из ключевых транспортных артерий региона, по которой ежедневно проезжает большое количество легкового и грузового транспорта. Надежный 4G вдоль этой магистрали — вопрос безопасности и комфорта в пути: стабильная связь для навигации и онлайн‑сервисов, быстрый вызов экстренных служб, оперативные уведомления о дорожной обстановке и погоде. Мы расширяем покрытие с запасом емкости под сезонные пиковые нагрузки и усиливаем сигнал у развязок и близлежащих населенных пунктов, чтобы качество связи оставалось высоким в любых условиях», — отметил директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.

Работы реализованы в рамках программы «Покрытие федеральных автодорог сотовой связью LTE», направленной на обеспечение непрерывного 4G-сигнала всеми операторами на ключевых трассах для работы экстренных служб, связи и интернета. Проект включает установку базовых станций, развитие инфраструктуры и устранение «белых пятен».