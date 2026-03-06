«ХимМед» создаст производственно-складской кластер, на котором будет организован выпуск особо чистых кислот и реактивов для микроэлектроники

Многопрофильный холдинг «ХимМед», российский поставщик и производитель высокотехнологичной продукции для науки, медицины и промышленности, объявил о планах создания нового производственно-складского кластера в Подольске. «ХимМед» реализует комплексную стратегию, объединив на новой локации несколько ключевых направлений. Основной фокус будет направлен не только на увеличение логистических мощностей, но и на запуск высокотехнологичных химических производств, включая выпуск особо чистых реактивов и компонентов, для различных отраслей промышленности.

Базой для проекта станут приобретенные активы на территории бывшего Подольского химического завода. Расположение объекта позволяет выстроить быстрые логистические цепочки, которые необходимы для конечных потребителей, а увеличение складского комплекса дает возможность создать необходимый стратегический запас продукции, позволяющий быстро реагировать на потребности рынка. В периметр сделки вошли два здания общей площадью 15 тыс. кв. м и прилегающие участки земли общей площадью 3 тыс. кв. м. Сумма сделки составила 1 млрд руб.

Трехэтажное строение площадью 2,5 тыс. кв. м станет центром химического производства, включающим в себя линии по выпуску особо чистых кислот и реактивов для микроэлектроники. Перечень продуктовой линейки будет включать в себя стратегически важные компоненты, критически необходимые для развития отрасли, с целью создания технологического суверенитета.

Комплекс площадью 12,5 тыс. кв. м планируется задействовать под расширение складских мощностей и запасов. Часть этих площадей с чистыми помещениями будет отведена под стратегически важное для компании направление — производство продукции для гистологии и продуктов, включенных в цепочку производства активных фармацевтических субстанций.

Также приобретенные площадки позволят создать полный цикл производства и расширить линейку производимого аналитического и технологического оборудования и компонентов за счет локализации всего имеющегося оборудования на одной территории.

Площадка обладает готовой инфраструктурой и значительным запасом электрических мощностей (более 2 МВт), а за счет наличия санитарно-защитных зон площадка позволяет организовать производственные циклы с соблюдением всех норм и требований к химическому производству. Это позволит, в том числе, разместить здесь универсальные производства, способные гибко перестраиваться для выпуска микро- и малотоннажной химии — продуктов, которые требуются в небольших объемах, но критически важных для различных отраслей промышленности.

Кроме того, конфигурация будущего кластера уже вызвала интерес у компаний, которые заинтересованы в потенциальной возможности локализации своих продуктовых линеек на мощностях в Подольске.

«Создание подобных площадок — это необходимое условие для обеспечения технологического суверенитета страны. Промышленности сегодня нужны не просто поставщики, а партнеры, способные брать на себя сложные задачи — от выпуска особо чистых реактивов для микроэлектроники до малотоннажной химии, которую ранее приходилось импортировать. Локализуя производства полного цикла на одной площадке и объединяя экспертизу, мы формируем инфраструктуру, которая делает российские предприятия менее зависимыми от внешних поставок и позволяет гибко закрывать их потребности», — сказал президент многопрофильного холдинга «ХимМед» Николай Цурков.