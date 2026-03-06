CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Философт» реализует проект умного дома премиум-класса в Ижевске

Компания «Философт» реализует проект умного дома в элитном жилом комплексе в Ижевске, который возводит девелопер ВР-Инвест. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на IV квартал 2026 г. Проект рассчитан на 22 квартиры и будет реализован с применением полного спектра цифровых решений экосистемы «Мажордом» от «Философт». Об этом CNews сообщили представители «Философт».

ЖК получит комплексную цифровую инфраструктуру, включающую: управление заявками в УК; чаты жителей, новости и опросы; видеонаблюдение с доступом к архиву через приложение; систему бесконтактного контроля доступа (калитки, шлагбаумы, ворота, двери) с поддержкой Face ID и BLE; въезд по распознаванию автомобильных номеров; создание временных пропусков в приложении; домофонию, интегрированную с функцией Face ID; работу с квитанциями через интеграцию с ГИС ЖКХ и модуль оплаты; маркетплейс товаров и услуг с оплатой через Ю-кассу и «Твои платежи»; диспетчеризацию индивидуальных приборов учета; умный лифт и функционал приемки-передачи квартир.

Особенностью проекта станет базовая комплектация каждой квартиры. Помещения сдаются в черновой отделке, однако уже на старте в каждой квартире будет установлен внутриквартирный планшет и хаб для подключения умных устройств. Это позволит жителям сразу после заселения использовать возможности умного дома и при необходимости масштабировать систему под свои потребности.

«Проект с ВР-Инвест интересен своей камерностью и ориентацией на премиальную аудиторию. Здесь мы делаем ставку не только на безопасность и комфорт, но и на бесшовную интеграцию технологий в интерьер: внутриквартирные планшеты становятся естественной частью жилого пространства. Для нас это возможность показать, как экосистема "Мажордом" адаптируется под разные форматы жилья», – сказал Иван Власов, директор «Философт».

