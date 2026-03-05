«Ви Фрай» увеличила точность планирования инвестпроектов на 30% после перехода на «1С:РМ Управление проектами Корп»

ООО «Ви Фрай» (производственный комплекс полного цикла, ОЭЗ «Липецк») подвело итоги двухлетнего цикла эксплуатации корпоративной системы управления проектами на базе «1С:РМ Управление проектами Корп» (разработчик — ITLand и фирма «1С»). Внедрение российского ПО позволило производственному предприятию консолидировать портфель инвестиционных проектов, унифицировать учет бюджетов проектов и добиться кратного снижения времени на актуализацию данных. Точность планирования сроков и бюджетов выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители ITLand.

В условиях импортозамещения и роста числа внутренних инвестиционных проектов компания «Ви Фрай» столкнулась с ограничениями разрозненных инструментов управления. Ранее планирование велось в самописной CRM на открытом коде, MS Excel и MS Project, что не позволяло управлять жизненным циклом программы проектов, оперативно консолидировать портфель проектов и контролировать отклонения по срокам и бюджетам.

В марте 2024 г. в промышленную эксплуатацию была запущена единая система на базе продукта «1С:РМ Управление проектами Корп». Проект реализован с целью усиления контроля за исполнением инвестиционных проектов и бюджетов, повышение точности планирования и создания единого «источника правды» для технической службы, ИТ-блока и инженерно-технического персонала.

Эффекты от внедрения

Сегодня в контуре системы работают более 250 сотрудников — от инициаторов заявок до руководителей проектов. По итогам двухлетней эксплуатации зафиксировано достижение целевых показателей эффективности (KPI): точность планирования сроков и бюджетов проектов повысилась в среднем на 30%; время на корректировку проектов сократилось на 50%; трудозатраты на защиту проектов перед руководством и инвесткомитетом снизились на 50% за счет наличия единой базы данных.

Импортозамещение и технологический суверенитет

Реализованное решение на платформе «1С» заместило иностранное ПО и самописные учетные системы, обеспечив технологический суверенитет. Система позволяет управлять полным жизненным циклом программы проектов: от регистрации заявки на проект до его завершения и пост-проектного анализа.

«1С:РМ Управление проектами Корп» помог нам реализовать сложный проект по запуску второй линии по переработке картофеля, что позволило увеличить выработку с 200 тонн картофеля в сезон до 600 000. Если говорить в целом об эффектах от использования системы, она способствовала переходу от ситуационного управления проектами к системному проектному менеджменту. Ключевое достижение — прозрачность инвестиционной деятельности. Менеджмент получил доступ к непротиворечивым данным по статусам задач, бюджетам и фактическим оплатам в режиме реального времени. Для нас принципиально важно, что система позволила накапливать экспертизу: аналитика загрузки персонала и длительности типовых процессов теперь применяется при планировании новых проектов. Это исключило издержки, вызванные использованием неактуальной информации», — сказал Евгений Желателев, начальник отдела по капитальному строительству компании «Ви Фрай».