«Сегежа Групп» разработала решение для мониторинга производства бумажной упаковки с использованием технологий интернета вещей

«Сегежа Цифровые Решения» (входит в «Сегежа Групп») разработала решение для централизованной диспетчеризации производственных линий конвертинговых предприятий. Новая платформа создана с использованием технологий интернета вещей и уникального программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Сегежа Групп».

Благодаря этой разработке холдингу удалось обеспечить сбор и анализ данных параллельно с закрытыми АСУ ТП иностранного оборудования — их модификация несла риски для непрерывности производственных процессов и информационной безопасности. Проект реализован в течение месяца, тестирование прошло в условиях пиковых нагрузок.

Среди ключевых бизнес-эффектов — оперативное информирование топ-менеджмента, минимизация человеческого фактора и трудозатрат при вводе данных в учетные системы, регистрация простоев с точностью до минуты и автоматический расчет эффективности оборудования.

«Ранее контроль зачастую носил «постфактумный» характер. Мы же шагнули навстречу предиктивной аналитике: теперь руководство может видеть простои, скорость и эффективность оборудования «в моменте». Это критически важно, учитывая, что сегмент «Бумага и упаковочные решения» формирует до 40% выручки холдинга. Прозрачность производственных процессов позволяет принимать стратегические управленческие решения с учетом фактической загрузки мощностей. Рынок ЛПК остро нуждается в доступных инструментах промышленного интернета вещей без санкционных рисков. Наше решение помимо простоты, невысокой стоимости и возможности быстрого масштабирования имеет большой потенциал с точки зрения цифровизации всего российского лесопромышленного комплекса, – отметил генеральный директор компании «Сегежа Цифровые Решения» Максим Королев. – В качестве аналогов на рынке существуют промышленные контроллеры Siemens, однако они значительно дороже и сложнее в настройке. В настоящее время мы делаем ставку на локальное использование разработки – после завершения тестирования отказоустойчивости планируем масштабирование в периметре холдинга. Оснащение всех конвертинговых линий «Сегежа Групп» может занять до года, после чего, возможно, зарегистрируем и соответствующий товарный знак. Таким образом запрос бизнеса на импортозамещение конвертируется в готовый рыночный продукт, в том числе с экспортным потенциалом».

«Сегежа Групп» входит в межотраслевую рабочую группу «Открытая АСУ ТП» (ОАСУ ТП) при Минпромторге России, что позволяет синхронизировать разработку с общеотраслевыми векторами импортозамещения в промышленной автоматизации.

