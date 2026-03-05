CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

РНФ и РИНКЦЭ заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве между Российским научным фондом (РНФ) и Научно-исследовательским институтом – Республиканским исследовательским научно-консультационным центром экспертизы (РИНКЦЭ) направлено на объединение усилий для содействия развитию науки в России, повышения эффективности и результативности научно-технической и инновационной деятельности в научной сфере. Подписи на нем поставили генеральный директор РНФ Владимир Беспалов и генеральный директор РИНКЦЭ Алексей Антропов.

Стороны будут координировать тематики фундаментальных и поисковых исследований, опытно-конструкторских и технологических работ, опытно-конструкторских разработок, гармонизировать подходы к экспертизе и оценке проектов, обмениваться опытом для повышения качества научно-технической экспертизы. Особое внимание будет уделено обмену опытом в части создания и развития информационных систем и ресурсов, обеспечивающих цифровизацию процессов конкурсного отбора, экспертизы и сопровождения реализации научных и научно-исследовательских программ и проектов.

Генеральный директор РНФ Владимир Беспалов отметил, что сотрудничество с РИНКЦЭ направлено на совершенствование научной экспертизы: «Российский научный фонд и Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы работают в единой логике совершенствования системы научной экспертизы и поддержки исследований. Для Фонда принципиально важно, чтобы все этапы — от подачи заявки до итоговой оценки результатов — сопровождались профессиональной и независимой экспертизой.

Соглашение с РИНКЦЭ позволит объединить экспертные и аналитические инструменты, повысить качество отбора и мониторинга проектов, а также выработать новые подходы к оценке их научной результативности и прикладного потенциала».

Генеральный директор РИНКЦЭ Алексей Антропов подчеркнул значимость нового этапа взаимодействия: «Заключение соглашения с Российским научным фондом станет для нас стратегическим шагом на пути развития организации и на благо российской науки и технологических достижений. Я убежден, что объединение усилий в работе над совместными проектами, обмен опытом и совершенствование экспертных компетенций послужит действенным ответом современным вызовам. Мы сможем повысить эффективность научных исследований, обеспечить прозрачность и объективность экспертизы, а также внедрять современные технологии для поддержки научных инициатив».

Соглашение заключается бессрочно и вступает в силу с даты подписания.

