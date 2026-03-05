«Основа-АйТи» автоматизировала учет финансово-хозяйственной деятельности в сетевой компании на 2000 пользователей

Команда «Основа-АйТи» реализовала проект внедрения автоматизированной комплексной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью в ключевой энергетической компании Республики Татарстан. Об этом CNews сообщили представители «Основа-АйТи».

АО «Сетевая компания» оказывает услуги по передаче электрической энергии и присоединению потребителей к электрическим сетям в Республике Татарстан, по величине передаваемой мощности входит в десятку самых крупных электросетевых компаний России.

Прежняя система учета АИС «Парус» не удовлетворяла растущим требованиям предприятия из-за ограниченных возможностей развития, сложностей с адаптацией под изменения нормативной базы и бизнес-процессов, а также недостаточной интеграции с внешними ИТ-решениями. В условиях динамично меняющейся внешней среды это существенно ограничивало скорость принятия управленческих решений и дальнейшего развития ИТ-ландшафта.

Для унификации и модернизации комплекса информационных систем компания приняла решение перевести учет финансово-хозяйственной деятельности на единую платформу на базе «1С:Предприятие».

Комплексная система охватила все основные бизнес-процессы: договорную деятельность, оперативный учет, управление финансами и казначейством, бухгалтерский и налоговый учет, МСФО, расчет заработной платы и кадровый учет.

«Основа-АйТи» отвечала за внедрение блоков оперативного учета и учета договоров, а также интеграцию с 28 внешними системами, включая государственные информационные системы, выполнив все этапы работ — от проектирования и разработки до миграции данных и опытно-промышленной эксплуатации. В общей сложности было автоматизировано более 230 бизнес-процессов, более 2400 функциональных и технических требований и 150 потоков данных между системами.

Внедрение АКСУ способствовало как технологическому, так и организационному развитию «Сетевой компании»: централизации процессов, выработке единых учетных политик и методологических подходов, снижению зависимости от ручных операций. Реализованная ИТ-архитектура создает возможности для роста бизнеса без существенного увеличения административных издержек.

«Масштаб и сложность проекта потребовали выстроенной проектной технологии и дисциплинированности. За счет слаженной работы проектных команд, функционального заказчика и проектного офиса удалось запустить систему в установленные сроки. Сегодня система функционирует в комплексном ИТ-ландшафте, обеспечивая бесшовную интеграцию с внешними информационными системами. Решение на базе 1С:УХ стало стратегическим инструментом управления и роста, полностью соответствующим долгосрочным целям “Сетевой компании”», — отметил Алексей Утышев, руководитель практики «1С» «Основа-АйТи».