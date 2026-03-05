Naumen Service Management Platform получила сертификат соответствия ФСТЭК России

Группа компаний Naumen сообщила о получении сертификата соответствия ФСТЭК России №5044 на программное обеспечение Naumen Service Management Platform. Сертификат выдан 18 февраля 2026 г. и подтверждает соответствие платформы требованиям по безопасности информации по 4 уровню доверия.

Получение сертификата подтверждает возможность применения Naumen Service Management Platform в информационных системах, для которых установлены требования по защите информации. Это позволяет использовать ее в государственных организациях, финансовом секторе и крупных корпоративных структурах, где требуется подтвержденное соответствие нормативным требованиям.

Naumen Service Management Platform (Naumen SMP) предназначена для управления ИТ-услугами, сервисными и бизнес-процессами, а также ИТ-активами. На базе платформы развивается экосистема решений Naumen, охватывающая ключевые контуры управления: сервисный менеджмент и поддержка (Service Desk, Enterprise Service Management), клиентский сервис (Customer Service Management), мониторинг ИТ-ландшафта и бизнес-сервисов (Business Service Monitoring и зонтичный интеллектуальный мониторинг), управление ИТ- и программными активами (ITAM, SAM, Inventory), автоматизация бизнес-процессов и проектной деятельности (BPM, Project Ruler), а также решения для внутренних сервисов и HR-направления. Единая платформенная архитектура обеспечивает согласованную работу этих решений и позволяет выстраивать комплексные сценарии управления ИТ, клиентскими и внутренними сервисами в рамках единой среды.

«Мы рассматриваем безопасность как базовое свойство платформы, а не как дополнительную опцию. Сертификация ФСТЭК подтверждает, что архитектурные решения, реализованные в Naumen SMP, соответствуют установленным требованиям и позволяют использовать ее в проектах с повышенными требованиями к защите информации», — отметил Дмитрий Рубин, управляющий директор Naumen.

Сертификат действует до 18 февраля 2031 г. Документ подтверждает, что Naumen Service Management Platform соответствует требованиям приказа ФСТЭК России от 2 июня 2020 г. по 4 уровню доверия и относится к программному обеспечению со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей государственную тайну.