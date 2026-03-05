НАФИ и «Ингосстрах»: 43% россиян готовы отказаться от ИИ-технологий навсегда

На фоне активного развития технологий, в мире фиксируются проявления «неолуддизма» — движения разрозненных групп, адепты которого выступают за ограничения в использовании новых технологий. Одной из форм «неолуддизма» выступает «ИИ-веганство» — сознательный отказ от использования возможностей искусственного интеллекта . Аналитический центр НАФИ, компания «Ингосстрах» и клиника «Будь Здоров» изучили, насколько велика доля россиян, опасающихся развития технологий, какие страхи ими движут и от каких технологий жители России готовы отказаться навсегда. Об этом CNews сообщили представители НАФИ.

ИИ как символ технологической амбивалентности россиян

Мнение жителей России о влияния технологий на жизнь общества характеризуется сочетанием принятия и настороженности.

Большинство одновременно согласны, что технологии упрощают повседневную жизнь (81%), камеры наблюдения на улицах делают жизнь безопаснее (76%), ИИ помогает быстрее справляться с рутинной работой (66%); но и что постоянное использование смартфонов вызывает зависимость (75%), в интернете невозможно защитить личные данные (65%), ИИ-технологии обесценивают человеческий труд (54%).

Символом технологической амбивалентности россиян (противоречивого отношения к влиянию технологий на человека) становится искусственный интеллект: несмотря на принятие его позитивных сторон, почти половина способны отказаться от этой технологии.

В рамках исследования респондентам предложили ответить на вопрос: что бы они выбрали, если бы пришлось отказаться от одной технологии навсегда.

Топ-3 технологий, от которых россияне готовы отказаться навсегда: искусственный интеллект — 43%, государственные цифровые сервисы, электронные подписи и цифровые документы («Госуслуги», цифровые права и др.) — 20%, онлайн-сервисы (интернет-банкинг, доставка продуктов, маркетплейсы, онлайн-обучение и др.)— 8%.

Молодежь до 24 лет чаще заявляет о том, что готова отказаться от государственных цифровых сервисов, электронных подписей и цифровых документов (27%).

Предпосылки «неолуддизма»

Большинству россиян свойственен технооптимизм: 8 из 10 заявили, что положительно относятся к внедрению технологий в повседневную жизнь.

Топ-3 преимуществ новых технологий по мнению россиян: экономят время, делают жизнь удобнее — 43%, дают доступ к информации и знаниям — 38%, открывают новые возможности для работы и заработка — 31%.

Отрицательно относятся к внедрению новых технологий в повседневную жизнь только 4% россиян.

Топ-3 ключевых недостатков новых технологий по мнению россиян: снижают способность людей к самостоятельному мышлению — 36%, разрушают живое общение между людьми — 33%, нарушают приватность, собирают личные данные — 32%, усиливают контроль государства и корпораций над людьми — 28%, способствуют распространению недостоверной информации — 24%.

Молодежь 18–24 чаще относит к недостаткам технологий то, что они вредят окружающей среде (11% против 4% в целом среди россиян).

Среди людей 45–54 лет больше тех, кто считает таким недостатком усиление контроля государства и корпораций над людьми (35%).

Женщины (37%) чаще мужчин (28%) говорят о том, что технологии разрушают живое общение между людьми.

Кто практикует «цифровой детокс»

Цифровые устройства стали обязательными спутниками россиян в повседневной жизни. Абсолютное большинство (90%) рассказали, что проводят за ними от двух часов и более в день. Каждый третий (31%) — восемь часов и более. Проводят за цифровыми устройствами менее двух часов в день только 7% жителей России.

Несмотря на встроенность цифровых технологий в повседневную жизнь россиян, одновременно формируется практика осознанного ограничения цифровой нагрузки: больше трети (37%) с разной регулярностью прибегают к «цифровому детоксу» (сознательному отказу от гаджетов на какое-то время). Еще 19% не практикуют «цифровой детокс», но планируют попробовать.

Треть жителей России (34%) не практикуют «цифровой детокс» и не планируют пробовать. Чаще — люди в возрасте 45–54 лет (41%).

Надежда Байцурова, старший психолог «Виртуальной клиники» компании «Ингосстрах»: «По результатам исследования видно, что более трети россиян (37%) уже практикуют “цифровой детокс”. В нашей стремительной жизни, где смартфон стал продолжением руки, а поток уведомлений не прекращается ни на минуту, это является необходимым инструментом сохранения психического здоровья. Последовательное и бережное сокращение экранного времени помогает снизить уровень стресса, повысить продуктивность, улучшить качество сна и восстановить живое общение. “Цифровой детокс” — это возвращение осознанности в использовании смартфонов и забота о собственном ресурсе».

Владимир Штефан, руководитель проектов по цифровой трансформации сети клиник «Будь Здоров»: «Есть сферы, где отказаться от технологий уже невозможно, и здравоохранение одна из них. Современная медицина активно использует цифровые инструменты. Электронные медицинские карты, телемедицина, системы анализа медицинских изображений и решения на базе искусственного интеллекта. ИИ уже стали рабочим инструментом, цифровым помощником врача. По данным отраслевых исследований, в России 53 зарегистрированных медицинских изделия, использующих технологии ИИ в клинической практике. В “Будь Здоров” уже внедряется более 10 цифровых и ИИ-решений: системы транскрибации врачебного приема, сервисы автоматического сбора жалоб и анамнеза пациента, алгоритмы анализа медицинских изображений и лабораторных исследований, а также системы поддержки принятия врачебных решений. Все они помогают сократить время на заполнение документации и анализ данных, освобождают врачу время от рутинных задач и позволяют больше внимания уделять пациентам. ИИ не может полностью заменить врача, но забрать его рутинные процессы ему под силу».

Елена Гусева, старший руководитель исследовательских проектов Аналитического центра НАФИ: «Технологическая амбивалентность (или противоречивое отношение россиян к внедрению новых технологий в повседневную жизнь), которую выявило наше исследование — это не отказ от прогресса, а запрос на управляемость и смыслы. Людям важно понимать, где технология усиливает их возможности, а где подменяют самого человека. Поэтому компаниям важно проектировать высокотехнологичные сервисы по принципу “контроль на стороне пользователя”, который подразумевает прозрачные алгоритмы, право на простой альтернативный офлайн-путь, понятные границы сбора данных. Там, где человек сохраняет ощущение контроля над процессами, доверие к инновациям растет быстрее».

Методология: всероссийский проведен Аналитическим центром НАФИ в феврале 2026 г. Опрошены 1 тыс. человек в возрасте 18-65 лет. Выборка построена на данных официальной статистики Росстат и репрезентирует население России по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.