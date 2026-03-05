CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«МегаФон» обеспечит работу системы учета электроэнергии «РусГидро»

Интеллектуальная система учета «РусГидро», российской энергетической компании, мигрировала в облако «МегаФона». Она охватывает 1,2 млн умных приборов контроля электроэнергии, автоматически передающих показания энергопотребления. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Компании заключили договор, в рамках которого оператору передается на обслуживание масштабная интеллектуальная система учета электроэнергии (ИСУ). Интернет вещей (IoT) уже внедрен в контур 12 энергосбытовых и сетевых организаций в разных регионах России.

Дистанционное обслуживание значительно упрощает и ускоряет взаимодействие: позволяет в личном кабинете получать информацию об объеме потребления, повышать платежную дисциплину и снижать потери электроэнергии. К концу 2030 г. количество устройств в облаке увеличится на 75% и превысит два миллиона. Таким образом, проект станет одним из крупнейших в России решений «умного энергоучета».

Технологической основой ИСУ служит программное обеспечение «Пирамида 2.0», развернутое в облаке «МегаФона». Оператор обеспечивает отказоустойчивость и многоуровневое резервирование данных в трех территориально распределенных ЦОДах уровня Tier III. Для защиты информации применяется ролевая модель доступа, а все события передаются в корпоративный центр энергетической компании — это гарантирует соответствие отраслевым стандартам безопасности и сохранность персональных данных.

«Партнерство с «РусГидро» подтверждает компетенции «МегаФона» в сфере интернета вещей (IoT) и надежность наших технологических решений. Мы принимаем в эксплуатацию систему, сопоставимую по масштабу с инфраструктурой целого мегаполиса: более миллиона устройств, объединенных в единую интеллектуальную сеть. Берем на себя полный цикл — от связи приборов с платформой до техподдержки ПО. Кроме того, за счет продуманной архитектуры и резервирования мы минимизируем время технических работ и обеспечиваем бесперебойный доступ клиентов к сервисам, а заказчика — к управленческому контуру», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

В Россию перенесли из Китая производство ТВ-приставок. Выпущена первая партия

Электромобили как новый класс корпоративных устройств: как ИТ-служба должна управлять зарядной инфраструктурой

Cisco зарегистрировала в России три товарных знака спустя годы после бегства из страны

Вышла «Ред Адм 2.1»: полная поддержка Exchange без Microsoft Active Directory, нативная миграция через ADMT и открытый API

Каждый пятый онлайн-бизнес в России запускают китайцы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240