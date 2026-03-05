ИИ-решения МТС усилили безопасность транспорта на месторождениях на севере Тюменской области

МТС внедрила систему умного мониторинга на строительном автотранспорте и вахтовых автобусах компании «ПремьерСтройДизайн». Новое решение поможет повысить безопасность вождения на месторождениях и исключить столкновения техники во время производственных работ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Многофункциональная система мониторинга установлена на 36 самосвалах, погрузчиках, экскаваторах и вахтовых автобусах, задействованных в строительстве объектов на Находкинском, Восточно-Мессояхском, Тазовском месторождениях и других участках на Крайнем Севере. Встроенные видеокамеры и датчики позволяют отслеживать местоположение транспортных средств, маршруты, скорость, оповещать водителей о препятствиях на дороге, опасном сближении с промышленными установками и другой техникой.

В кабинах спецтехники технологии машинного зрения с помощью ИИ фиксируют засыпание, отвлечение и усталость водителя, использование смартфона за рулем, а также непристегнутый ремень безопасности. В случае нарушений система предупреждает водителя и диспетчера специальным сигналом, что позволяет исключить возникновение чрезвычайной ситуации на производстве по вине человека, либо оперативно вызвать помощь. Полученная аналитика позволяет из Тюмени за тысячи километров управлять работой автопарка в Ямало-Ненецком автономном округе, улучшать дисциплину и стиль вождения водителей, а также сокращать топливные издержки.

«Спрос на ИИ-решения для транспорта со стороны компаний Тюменской области с каждым годом растет. Внедрение умной видеоаналитики показывает, что количество всех ДТП снижается до 76%, а частота фиксаций нарушений после трех месяцев использования уменьшается до 93%. Так, например, второй год наша система мониторинга эффективно показывает себя на технологическом транспорте группы компаний «СибБурМаш», а теперь она повышает безопасность перевозок компании «ПремьерСтройДизайн». Собранная с помощью искусственного интеллекта информация позволяет разработать систему поощрения сотрудников по соблюдению правил безопасного вождения», – сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

«Повышение безопасности на промышленных объектах – одна из приоритетных задач нашей компании. Внедрение отечественных цифровых решений позволяет нам усиливать охрану труда, заботиться о здоровье сотрудников, быстро реагировать на внештатные ситуации и принимать правильные решения. С момента установки системы видеоаналитики и мониторинга транспорта мы уже отмечаем, что водители стали проявлять за рулем большую бдительность, а производительность стала выше», – сказал начальник отдела ИТ, автоматизации и систем связи НАО «ПремьерСтройДизайн» Андрей Сафронов.