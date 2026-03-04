Вышла новая версия платформы бизнес-аналитики Luxms BI

Компания Luxms объявила о выходе новой версии платформы бизнес-аналитики Luxms BI 11.2.7. В ней появились инструменты для отладки, новые возможности настройки визуализаций и обновленный механизм форм ввода.

В версии 11.2.7 механизм writeback получил развитие – это инструмент для ввода и корректировки данных прямо в таблицах – как для простых правок, так и для более сложных рабочих сценариев.

Механизм настройки стал более прозрачным и управляемым. В режиме редактирования куба появились визуальные элементы, чтобы указать, в какую схему и таблицу базы данных записываются изменения, а также определить, какие столбцы можно редактировать. Для числовых полей задаются допустимые границы значений, при необходимости редактирование отдельных столбцов можно полностью отключить.

Обновленные формы ввода адаптируются под тип данных. Для изменения даты, например, используется календарь, для числовых показателей – либо стандартный ручной ввод значения, либо ползунок с заданным диапазоном, для строк – текстовое поле. Такой подход упрощает ввод и помогает избежать некорректных значений уже на этапе редактирования.

В таблицах можно удалять ненужные строки или добавлять новые. Пока изменения не сохранены, их можно свободно отменять. При необходимости строку можно оставить пустой, если это допускается логикой источника данных.

Изменился и подход к сохранению корректировок. Теперь правки не отправляются на сервер сразу – все изменения сначала накапливаются локально и формируют общий пул правок. Пользователь может отменять отдельные действия или откатить все изменения целиком и только после этого сохранить результат. Такой подход снижает количество ошибок и в целом делает работу с данными более контролируемой. Но для пользователей, которым привычнее старое поведение, оно по-прежнему доступно.

В новой версии появились дополнительные возможности настройки дашбордов в редакторе. Теперь можно управлять не только визуальным отображением графиков, но и оформлением подписей – осей X и Y. Можно настраивать цвета, размеры, шрифты, все это в редакторе, без настройки JSON.

Также появилась возможность указать диапазон датазума по умолчанию, чтобы при открытии график сразу показывал нужный фрагмент данных. При использовании настройки датазум через echarts и при настройке в визуальном редакторе преимущество будет у блока echarts.

В новой версии появился интерфейс для настройки экспорта презентаций. Можно загрузить собственный шаблон и задать размер слайдов в пикселях, чтобы готовые презентации соответствовали, например корпоративным стандартам.

Параметры экспорта настраиваются в разделе презентаций, для каждой конкретно. Для этого нужно нажать на шестеренку в верхнем меню, после чего откроется редактор.

Таблицы получили несколько полезных доработок. В плоской таблице теперь можно изменять ширину столбцов мышкой так же, как в привычных табличных редакторах.

В таблицах с группировкой появилась возможность задавать формат отображения значений для числовых показателей (на оси категорий).

Для графиков внутри ячеек плоской таблицы добавлена настройка выравнивания – теперь их можно располагать не только по центру, но и по левому или правому краю – все для удобства отображения.

Теперь для каждого дашборда можно посмотреть, какие SQL-запросы выполняются при запросе данных. Запросы доступны в режиме просмотра и предназначены для анализа и отладки – можно понять, как именно формируются данные, а в случае ошибки увидеть, что именно ее вызвало. Запрос можно скопировать и, например, передать в техническую поддержку.

Дополнительно появился сборщик ошибок дашборда. Все ошибки, возникшие в рамках одной сессии браузера (до обновления страницы), сохраняются и отображаются в отдельном разделе. Можно посмотреть время возникновения, текст ошибки, скопировать сообщение или скачать его файлом. Если ошибок много, их можно выгрузить одним архивом. Это особенно полезно при работе со сложными кубами, когда ошибка возникает сразу в нескольких визуализациях.

В версии 11.2.7 в адаптивной модели данных появилась возможность управлять предпросмотром данных при создании куба. Теперь в режиме предпросмотра можно выбрать конкретные таблицы, данные из которых будут отображаться. Таблицы выбираются простым кликом в модели, и можно отметить сразу несколько – предпросмотр будет выводиться только по выбранным объектам. Если ни одна таблица не выбрана, система, как и раньше, показывает данные по всей модели целиком.