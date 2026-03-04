Вендоры Goodt и «Крит» создают единое отраслевое решение на базе WFM и ТОиР

Вендор Goodt (ИТ-холдинг Lansoft) и компания «Крит» объявили о заключении партнерского соглашения, которое предусматривает техническую интеграцию систем Goodt WFM и Krit EAM и их совместное внедрение. В результате бизнес получит комплексную платформу управления производственным персоналом и техническим обслуживанием. Она обеспечит полный контроль над соответствующими процессами внутри организации и их абсолютную прозрачность, а также позволит грамотно распределить ресурсы, сократить затраты и время исполнения задач.

Krit EAM — модульная платформа для автоматизации полного цикла технического обслуживания и ремонта оборудования: от планирования и графиков ППР до исполнения заявок, обходов и ремонтов. Она централизует данные по оборудованию, ресурсам и заявкам, стандартизирует процессы ТОиР и интегрируется с корпоративными ERP-системами, обеспечивая единую цифровую среду для руководителей и исполнителей на стационарных и мобильных рабочих местах, включая офлайн-режим.

Goodt WFM — система автоматизации управления линейным персоналом. Интеллектуальное решение помогает компаниям распределять ресурсы, избегать простоев и переработок и повышать операционную эффективность за счет автоматизации HR-процессов. Платформа включает четыре базовых модуля: планирование сменных графиков, учет рабочего времени, управление целями и мотивацией, а также взаимодействие с внешним персоналом.

Продукты органично дополняют функциональность друг друга. Goodt WFM отвечает за планирование смен и в целом за взаимодействие с работниками, Krit EAM — за ТОРО. Биржа смен в WFM получает запросы из EAM и ищет исполнителей, EAM, в свою очередь, получает график работы и назначает только доступных сотрудников, которые соответствуют требованиям компании: он теперь может видеть допуски, медосмотры, СИЗ и блокировать неподходящие кадры. Табели формируются автоматическом режиме из фактических данных обеих систем. Решения разворачиваются в инфраструктуре заказчика, а мобильные приложения дают постоянный доступ к необходимым функциям и информации, повышая производительность. Оба продукта входят в реестр российского ПО.

Новая система уже выбрана в качестве платформы для крупной авиакомпании. С ее помощью осуществляется оперативное перераспределение персонала между задачами в течение суток при регулярном изменении планов ТО, настроен контроль норм рабочего времени по ТК и отраслевым приказам.

Алексей Колганов, директор направления Goodt WFM, сказал: «В современном мире при дефиците рабочего персонала WFM-системы становятся неотъемлемой частью работы компаний, позволяя эффективно управлять процессами, оптимизировать нагрузку сотрудников и повышать продуктивность. Службы ТОиР тоже сталкиваются с необходимостью четкого планирования ресурсов под нагрузку и управления компетенциями. Коллаборация двух продуктов, зарекомендовавших себя в различных отраслях на крупных enterprise-проектах, полностью закрывает потребности бизнеса и помогает грамотно организовать деятельность службы, оптимизировать ФОТ и повысить качество операционного управления».

Алексей Макаров, директор департамента разработки «Крит», отметил: «Партнерство с Goodt позволяет по-новому взглянуть на связку ТОиР и управления персоналом. К эффективному обслуживанию оборудования мы добавляем выстроенный контур работы с людьми: от планирования смен до контроля компетенций и допусков. Сегодня Krit EAM работает на 11 крупных промышленных предприятиях в энергетике, металлургии и авиации, поддерживая более 7 тыс. активных пользователей ежедневно. Вместе с Goodt мы предлагаем рынку сквозное решение, которое сокращает время на планирование ресурсов и исключает ошибки в назначениях. Весь жизненный цикл — от оборудования до команды, отвечающей за его надежность — теперь под контролем».