SRM-система B2B-Center стала стандартом для закупок крупнейших предприятий России

Российские предприятия нарастили операционную активность на платформе для сквозной автоматизации закупок B2B Altis, разработанной B2B-Center (входит в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС). По итогам 2025 г. количество проведенных через систему процедур выросло на 45% по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Объем закупок активных клиентов в системе увеличился на 49% и составил 313,6 млрд рублей в 2025 г. Динамика зафиксирована на фоне продолжения активной фазы цифровизации в корпоративном секторе, где платформа B2B Altis используется для управления закупками крупнейших игроков экономики.

B2B Altis – универсальная платформа для управления и автоматизации закупочных процессов по модели source-to-pay (от выбора поставщика до оплаты). Система является одним из наиболее востребованных инструментов для крупного бизнеса, переходящего на российское ПО. Решение включено Минцифры России в реестр в качестве российского аналога SAP Ariba. В 2025 г. платформа была в очередной раз признана лидером в сегменте отечественных SRM-решений и получила награду в номинации продукт года CNews Awards 2025.

Спрос на решение обусловлен в том числе достойным уровнем результативности проводимых в нем закупок. В 2025 г. среднее количество заявок от поставщиков на платформе составило 5,4 на одну процедуру, что обеспечивает наилучшую конкуренцию. Чаще всего компании закупали на платформе услуги для бизнеса и производства (ремонт и обслуживание производственных мощностей и техники, строительно-монтажные работы, автоуслуги, спецдоставку грузов и другие), материалы и оборудование (трубопроводную арматуру, металлопрокат) и программное обеспечение.

В настоящее время решение внедрено в более чем 45 компаниях из разных секторов экономики, включая отрасли с наиболее сложными и требовательными закупочными процессами – металлургию, химию и машиностроение.

Опыт работы с крупнейшими компаниями российского рынка подтверждает надежность и масштабируемость платформы. ГК «Уралхим» продолжила поэтапную цифровизацию закупок на базе отечественного решения и в 2025 г. увеличила количество закупок на B2B-Center на 11,8%. Основной объем закупок предприятия пришелся на услуги по строительству и ремонту, контрольно-измерительные приборы и средства автоматики, трубопроводную арматуру, металлопрокат и спецстали, а также электротехническую продукцию и инструменты. Компания «Напитки Вместе» (ex-AB InBev Efes) с помощью B2B Altis полностью импортозаместила SAP Ariba и расширила пул поставщиков благодаря платформе. В 2025 г. предприятие нарастило объем закупок с помощью системы B2B-Center в 2,5 раза по сравнению с 2024 г., наибольший объем пришелся на закупки производственных помещений и складов, перевозки, программное обеспечение, рекламные услуги и пищевое оборудование.

В 2025 г. платформа B2B Altis усилила функциональность и внедрила ряд важных обновлений. Новые инструменты направлены на повышение прозрачности закупок, ускорение процессов и снижение нагрузки на сотрудников. В частности, внутри B2B Altis появился сервис для онлайн-мониторинга поставок: он позволяет заказчику в реальном времени видеть все контрольные точки от подписания документов до производства и поступления на склад. В систему встроен сервис автоматического выбора товара по наилучшей цене с автовыпуском заказов по настраиваемому расписанию. Также на платформе расширены возможности для коммуникации и гибкости закупок: добавлены приватные чаты с участниками, управление изменениями потребности, возможность изменения итогов и выбора победителей. Пользователям стала доступна балльная оценка предложений, одновременная работа с несколькими валютами в рамках одной закупки, согласование через почту, многоуровневая проверка участников и автоматическое назначение ответственных за закупку.

Отдельное направление развития платформы B2B Altis – корпоративный интернет-магазин (КИМ) для быстрых закупок без сложных тендеров. С его помощью сотрудники компаний могут самостоятельно заказать напрямую у одобренных ими поставщиков все необходимое для рабочих задач: от канцтоваров и инструментов до стандартных материалов и услуг, оборудования и запчастей.

Модуль доказал свою эффективность: время оформления заказа сокращается до 5 минут вместо нескольких недель, сроки поставки уменьшились с 90 до 2-7 дней, а транзакционные издержки на закупки снижаются до 35%. В 2025 г. общий объем закупок во всех корпоративных интернет-магазинах на базе решения B2B-Center превысил 55 тыс. заказов. Наиболее популярными категориями стали инструмент, электротехническое оборудование и материалы, мебель и предметы интерьера, автотранспорт, хозтовары.

«С решениями B2B-Center российский бизнес решает две ключевые задачи: получение лучших условий на рынке от поставщиков и повышение внутренней эффективности закупок за счет автоматизации операционки и прозрачности всего процесса. Платформа B2B Altis закрывает обе эти потребности. Сквозной закупочный процесс в B2B Altis помогает клиентам экономить ресурсы и усиливать контроль. Новые инструменты внутри платформы, такие как онлайн-мониторинг поставок, закрывают «белые пятна» в цепочках поставок и напрямую влияют на прозрачность. В 2026 г. мы продолжим добавлять функционал, который будет отвечать запросам рынка», – сказал Андрей Мышкин, директор по развитию систем управления закупками и цепями поставок B2B-Center.

В 2026 г. B2B-Center планирует усилить B2B Altis сервисами на базе искусственного интеллекта для ускорения поиска товаров, а также поддержки пользователей. Кроме того, будут расширены возможности системы для поддержки принятия решений по закупкам, расширен базовый пакет интеграций и создан сервис единого контрагента в КИМ.