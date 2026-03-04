CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника
|

Шесть сканеров «ЭларСкан» усилят технологическую базу архивной отрасли Татарстана

Шесть сканеров «ЭларСкан» усилят технологическую базу архивной отрасли Татарстана. Поставка оборудования в Государственный комитет Республики Татарстан расширит возможности оцифровки архивных фондов и повысит эффективность работы с документами. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

В состав поставки для муниципальных архивов республики вошли шесть сканеров линейки «ЭларСкан А2».

Государственный комитет формирует и обеспечивает сохранность Архивного фонда Республики Татарстан, организуя доступ к документам для органов власти, исследователей и граждан. Расширение технологической базы позволяет увеличивать объёмы перевода материалов в электронный вид и одновременно снижать нагрузку на подлинники.

Линейка планетарных сканеров «ЭларСкан А2» предназначена для профессиональной работы со сшитыми делами и книгами различного состояния. Все модели оснащены трансформируемой колыбелью (180° / 120°) для работы с документами при полном и неполном раскрытии, а также оптическим зумом для адаптации под оригиналы вплоть до формата A2+. Такое сочетание обеспечивает гибкость и стабильное качество при масштабировании цифровых проектов. Технические возможности линейки позволяют выстраивать процессы с учетом состояния архивных материалов, обеспечивая бережную работу с документами различной степени сохранности, включая изношенные, выцветшие и рукописные материалы.

Сканеры линейки «ЭларСкан» включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, что подтверждает их соответствие требованиям технологического суверенитета и информационной безопасности. Оборудование применяется в федеральных и региональных архивах, формируя единый технологический контур — от создания цифровых копий до их интеграции в информационные системы и долговременного хранения.

Поставка в Республику Татарстан еще раз подтверждает устойчивый спрос на решения «Элар» в сфере цифровизации архивов и демонстрирует последовательное расширение практики применения отечественных технологий в проектах регионального и федерального уровня.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Google нашел инструмент, с помощью которого можно взломать любой iPhone

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики

Вышла «Ред Адм 2.1»: полная поддержка Exchange без Microsoft Active Directory, нативная миграция через ADMT и открытый API

Электромобили как новый класс корпоративных устройств: как ИТ-служба должна управлять зарядной инфраструктурой

Завершается регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240