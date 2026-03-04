Шесть сканеров «ЭларСкан» усилят технологическую базу архивной отрасли Татарстана

Шесть сканеров «ЭларСкан» усилят технологическую базу архивной отрасли Татарстана. Поставка оборудования в Государственный комитет Республики Татарстан расширит возможности оцифровки архивных фондов и повысит эффективность работы с документами. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

В состав поставки для муниципальных архивов республики вошли шесть сканеров линейки «ЭларСкан А2».

Государственный комитет формирует и обеспечивает сохранность Архивного фонда Республики Татарстан, организуя доступ к документам для органов власти, исследователей и граждан. Расширение технологической базы позволяет увеличивать объёмы перевода материалов в электронный вид и одновременно снижать нагрузку на подлинники.

Линейка планетарных сканеров «ЭларСкан А2» предназначена для профессиональной работы со сшитыми делами и книгами различного состояния. Все модели оснащены трансформируемой колыбелью (180° / 120°) для работы с документами при полном и неполном раскрытии, а также оптическим зумом для адаптации под оригиналы вплоть до формата A2+. Такое сочетание обеспечивает гибкость и стабильное качество при масштабировании цифровых проектов. Технические возможности линейки позволяют выстраивать процессы с учетом состояния архивных материалов, обеспечивая бережную работу с документами различной степени сохранности, включая изношенные, выцветшие и рукописные материалы.

Сканеры линейки «ЭларСкан» включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, что подтверждает их соответствие требованиям технологического суверенитета и информационной безопасности. Оборудование применяется в федеральных и региональных архивах, формируя единый технологический контур — от создания цифровых копий до их интеграции в информационные системы и долговременного хранения.

Поставка в Республику Татарстан еще раз подтверждает устойчивый спрос на решения «Элар» в сфере цифровизации архивов и демонстрирует последовательное расширение практики применения отечественных технологий в проектах регионального и федерального уровня.