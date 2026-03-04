Orange Process увеличила конверсию продаж с помощью BPMSoft

ИТ-компания Orange Process автоматизировала продажи с помощью CRM-системы на базе low-code-платформы BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft). Решение позволило систематизировать работу с клиентской базой, снизить нагрузку на сотрудников и создать управляемый канал привлечения заказчиков. Об этом CNews сообщил представитель BPMSoft.

Orange Process – белорусская ИТ-компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения и проектов системной интеграции для корпоративного сектора. До внедрения CRM менеджеры формировали базы вручную, используя открытые источники. Это приводило к дублированию данных, ошибкам и низкой конверсии из-за работы с нецелевыми лидами, а руководству было сложно контролировать загрузку отделов и оценивать эффективность воронки продаж. Для решения этих задач компания выбрала платформу BPMSoft. Система дает возможность настраивать уникальные бизнес-процессы, гибкую логику распределения лидов, правила фильтрации и скрипты взаимодействия с заказчиками, учитывая динамику рынка.

В рамках проекта была автоматизирована работа с клиентской базой. CRM интегрирована по API с сервисом проверки контрагентов Checko. Она загружает данные о компаниях по выбранным отраслевым сегментам и пакетно обрабатывает информацию о контрагентах, в том числе финансовые показатели и виды деятельности. Это исключает ручной поиск и проверку данных со стороны менеджеров.

Система самостоятельно фильтрует компании по ключевым параметрам – примерно 95% организаций отсекаются на первом этапе, остаются только потенциально интересные клиенты. В CRM также реализован аналитический инструмент по отраслевым направлениям, что позволяет отслеживать конверсию на каждом этапе и дает руководству возможность объективно оценивать эффективность выбранных сегментов и масштабировать работу с ними.

Параллельно цифровизировано управление загрузкой персонала: новые контакты распределяются автоматически, формируются ежедневные планы обзвона с учетом рабочего графика, а процесс найма и адаптации новых сотрудников стал быстрее и проще.

Катерина Кулак, директор по развитию Orange Process, сказала: «Современные инструменты позволяют не заниматься «манки-бизнесом». Low-code-система для нас – это не просто про клиентскую базу, это про экономию времени и повышение результативности. Прозвонить 100 случайных компаний или 5 максимально целевых – результат совершенно разный. Low-code меняет правила игры, особенно в продажах, где скорость – ключевое преимущество».

Владимир Чанышев, директор партнерского департамента BPMSoft, отметил: «Наша платформа помогает компаниям создавать любые процессы под конкретные бизнес-задачи – будь то управление персоналом через HR-модуль или автоматизация продаж с помощью CRM. Low-code дает полную гибкость: клиенты сами формулируют логику, правила и сценарии работы, быстро меняют процессы под изменения рынка и масштабируют бизнес».

Ранее компания внедрила HR-модуль Resource Growing на платформе BPMSoft, который объединяет данные о кандидатах и штатных специалистах в единой системе, стандартизирует процессы подбора и развития персонала. Благодаря этому топ-менеджеры смогли сэкономить до пяти часов в месяц на рутинных задачах.