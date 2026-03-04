CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Orange Process увеличила конверсию продаж с помощью BPMSoft

ИТ-компания Orange Process автоматизировала продажи с помощью CRM-системы на базе low-code-платформы BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft). Решение позволило систематизировать работу с клиентской базой, снизить нагрузку на сотрудников и создать управляемый канал привлечения заказчиков. Об этом CNews сообщил представитель BPMSoft.

Orange Processбелорусская ИТ-компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения и проектов системной интеграции для корпоративного сектора. До внедрения CRM менеджеры формировали базы вручную, используя открытые источники. Это приводило к дублированию данных, ошибкам и низкой конверсии из-за работы с нецелевыми лидами, а руководству было сложно контролировать загрузку отделов и оценивать эффективность воронки продаж. Для решения этих задач компания выбрала платформу BPMSoft. Система дает возможность настраивать уникальные бизнес-процессы, гибкую логику распределения лидов, правила фильтрации и скрипты взаимодействия с заказчиками, учитывая динамику рынка.

В рамках проекта была автоматизирована работа с клиентской базой. CRM интегрирована по API с сервисом проверки контрагентов Checko. Она загружает данные о компаниях по выбранным отраслевым сегментам и пакетно обрабатывает информацию о контрагентах, в том числе финансовые показатели и виды деятельности. Это исключает ручной поиск и проверку данных со стороны менеджеров.

Система самостоятельно фильтрует компании по ключевым параметрам – примерно 95% организаций отсекаются на первом этапе, остаются только потенциально интересные клиенты. В CRM также реализован аналитический инструмент по отраслевым направлениям, что позволяет отслеживать конверсию на каждом этапе и дает руководству возможность объективно оценивать эффективность выбранных сегментов и масштабировать работу с ними.

Параллельно цифровизировано управление загрузкой персонала: новые контакты распределяются автоматически, формируются ежедневные планы обзвона с учетом рабочего графика, а процесс найма и адаптации новых сотрудников стал быстрее и проще.

Катерина Кулак, директор по развитию Orange Process, сказала: «Современные инструменты позволяют не заниматься «манки-бизнесом». Low-code-система для нас – это не просто про клиентскую базу, это про экономию времени и повышение результативности. Прозвонить 100 случайных компаний или 5 максимально целевых – результат совершенно разный. Low-code меняет правила игры, особенно в продажах, где скорость – ключевое преимущество».

Владимир Чанышев, директор партнерского департамента BPMSoft, отметил: «Наша платформа помогает компаниям создавать любые процессы под конкретные бизнес-задачи – будь то управление персоналом через HR-модуль или автоматизация продаж с помощью CRM. Low-code дает полную гибкость: клиенты сами формулируют логику, правила и сценарии работы, быстро меняют процессы под изменения рынка и масштабируют бизнес».

Ранее компания внедрила HR-модуль Resource Growing на платформе BPMSoft, который объединяет данные о кандидатах и штатных специалистах в единой системе, стандартизирует процессы подбора и развития персонала. Благодаря этому топ-менеджеры смогли сэкономить до пяти часов в месяц на рутинных задачах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Электромобили как новый класс корпоративных устройств: как ИТ-служба должна управлять зарядной инфраструктурой

Google нашел инструмент, с помощью которого можно взломать любой iPhone

За счет чего платформенная архитектура снижает стоимость автоматизации на 40–60%

Вышла «Ред Адм 2.1»: полная поддержка Exchange без Microsoft Active Directory, нативная миграция через ADMT и открытый API

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики

Завершается регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240