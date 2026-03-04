CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Колибри-АРМ» подтвердила совместимость с Avanpost Directory Service 1.7

Система централизованного управления ИТ-инфраструктуры «Колибри-АРМ» подтвердила совместимость с российской службой каталогов Avanpost Directory Service версии 1.7. Об этом заявили эксперты компаний по итогам сертифицированных испытаний.

В ходе тестирования эксперты проверили ключевые сценарии, моделирующие инфраструктуру с десятками филиалов и многотысячной доменной структурой. Испытания подтвердили корректную работу решений, которые обеспечивают аутентификацию и авторизацию пользователей, импорт объектов каталога в «Колибри-АРМ», автоматизированные сценарии развертывания и сопровождения рабочих мест, а также стабильную работу в распределенных инфраструктурах.

Интеграция решений формирует полноценный контур корпоративной управляемости. Так, служба каталогов Avanpost DS отвечает за идентификационную модель и управление объектами домена, тогда как «Колибри-АРМ» обеспечивает централизованное управление жизненным циклом конечных устройств. Совместимость позволяет использовать решения без изменения доменной архитектуры клиентских настроек и действующих бизнес-процессов. Это позволяет сократить сроки развертывания рабочих мест и снизить операционную нагрузку на ИТ-подразделение.

В рамках единой архитектуры заказчик получает автоматизированное подключение устройств к доменной среде, единое применение политик и конфигураций, управление обновлениями Windows и Linux, контроль соответствия конфигураций корпоративным стандартам, удаленную поддержку и администрирование оборудования даже за пределами внутренней сети организации, прозрачную инвентаризацию и мониторинг состояния ИТ-активов.

Такой подход позволяет крупным организациям с большим количеством филиалов перейти от фрагментированного администрирования к централизованной масштабируемой модели эксплуатации с едиными стандартами безопасности и контроля.

Особое значение интеграция приобретает для проектов импортозамещения и миграции с решений Microsoft (Windows, Active Directory, Endpoint Configuration Manager). Совместное использование Avanpost DS и «Колибри-АРМ» обеспечивает построение доменной инфраструктуры на отечественном ПО, сохранение управляемости рабочих станций в гибридной среде Windows/Linux, реализацию миграционных сценариев без остановки эксплуатации и минимизацию технологических и регуляторных рисков. В результате формируется независимая корпоративная ИТ-архитектура с едиными стандартами управления на уровне всей организации.

«Подтвержденная совместимость с Avanpost DS – это не просто интеграция продуктов. Это выстроенный отечественный контур управления доменной инфраструктурой и рабочими местами. Для крупных организаций управляемость становится фактором устойчивости: прозрачность, масштабируемость и централизованный контроль напрямую влияют на стабильность бизнеса и эффективность ИТ-подразделения», – отметил Роман Косачёв, директор по развитию бизнеса «Колибри-АРМ».

«Мы видим растущий запрос со стороны крупных организаций на устойчивые, масштабируемые и управляемые доменные инфраструктуры. Интеграция Avanpost Directory Service с системами управления рабочими местами позволяет заказчикам выстраивать единый контур идентификации и администрирования без зависимости от зарубежных технологий, сохраняя привычные сценарии эксплуатации и высокий уровень безопасности. Для нас принципиально важно, чтобы заказчики могли внедрять Avanpost без пересмотра архитектуры и процессов», – отметила Надежда Поленовская, директор по партнерскому и клиентскому маркетингу Avanpost.

