Just AI Agent Platform включена в реестр отечественного ПО

Платформа для создания ИИ-агентов и разработки мультиагентных систем Just AI Agent Platform была официально включена в реестр российского программного обеспечения.

Решение внесено в реестр 17 февраля 2026 г. на основании протокола заседания экспертного совета Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры от 6 февраля 2026 г. № 68пр. Помимо Agent Platform, в реестр российского ПО также включены еще пять продуктов Just AI. Об этом CNews сообщили представители Just AI.

Agent Platform — универсальная no-code, low-code и pro-code платформа, предназначенная для создания, управления и масштабирования решений на базе автономных ИИ-агентов, а также для запуска полноценных мультиагентных систем. Она объединяет chat-, voice- и action-автоматизацию, позволяя разрабатывать интеллектуальных помощников для клиентского сервиса, технической поддержки, HR-процессов и других бизнес-функций.

Платформа разработана с учетом высоких стандартов информационной безопасности. Она поддерживает локальное развертывание (on-prem), аудит действий пользователей, аутентификацию с помощью SSO или SAML, маскирование данных (с помощью модуля Jay Guard), а также использование ролевой модели управления доступом (RBAC). Включение Agent Platform в реестр подтверждает ее соответствие требованиям Минцифры России и расширяет возможности применения решения в государственных и корпоративных проектах с повышенными требованиями к ИТ-инфраструктуре.

«На рынке пока мало готовых решений для быстрого запуска ИИ-агентов, особенно тех, которые соответствуют требованиям безопасности и подходят для организаций с высокими стандартами защиты данных. Включение нашей платформы в реестр отечественного ПО подтверждает ее надежность и соответствие этим стандартам. Это значит, что Agent Platform можно доверять и спокойно использовать там, где ошибки дорого обходятся», — сказал Андрей Грабарник, руководитель genAI-продуктов.

Agent Platform поддерживает более 30 готовых интеграций: к CRM-системам, базам данных, RAG, MCP-серверам, мессенджерам, таск-трекерам и колл-центрам, а также предлагает готовые шаблоны для быстрого запуска ИИ-агентов.

SLA платформы достигает 99,95%, что подтверждено внедрениями в телеком-компаниях. Все эти возможности позволяют компаниям ускорять процессы и получать быстрые результаты. В экономическом выражении это дает окупаемость инвестиций в 2,5-4 раза, а эффекты видны уже в первые месяцы.

Клиенты Just AI уже получают измеримые результаты. Например, ИИ-рекрутер, интегрированный в платформу «Поток Рекрутмент», способен обзванивать сотни кандидатов в день и экономить компании до 4,5 млн руб. в месяц.