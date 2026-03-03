CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В Подмосковье запустили онлайн-проверку смет на ремонт и благоустройство

На региональном портале появилась новая услуга, в рамках которой жители Московской области могут подать заявки на проверку смет по ремонту и благоустройству, проводимых с привлечением средств из регионального бюджета. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мы продолжаем переводить строительные и экспертные процедуры в цифровой формат. Это особенно важно для проектов, реализуемых с привлечением бюджетных средств. Теперь проверка сметной документации по текущему ремонту объектов и благоустройству территорий доступна онлайн – без личных визитов и бумажных комплектов документов», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Проверка смет по текущему ремонту объектов и благоустройству территорий» доступна на регпортале в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Строительство». Физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели могут подать заявление на проверку сметной стоимости работ по текущему ремонту зданий и сооружений, включая линейные объекты, а также работ по благоустройству в муниципальных образованиях Московской области, финансируемых за счет регионального бюджета.

Для подачи заявки необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать цель обращения, подходящий случай и указать категорию заявителя. Результат поступит в личный кабинет заявителя, а также в АС «Госэкспертиза».

