Татарстанский бизнес нарастил инвестиции в IoT-решения на 20%

МТС зафиксировала рост объема инвестиций во внедрение технологии IoT в Татарстане на 20% за 2025 г. По этому показателю республика стала третьей в Поволжье, уступив Башкортостану и Пензенской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Татарстанский бизнес внедряет IoT-решения для мониторинга и контроля оборудования, управления ресурсами и удаленного сбора данных, что позволяет снижать издержки и повышать эффективность. В 2025 г. наибольший объем денежных средств на внедрение IoT-решений в регионе был выделен организациями из сельскохозяйственной отрасли. Количество М2М-устройств, используемых аграрными предприятиями в сети МТС, выросло на 37%. К примеру, в животноводстве, где технологии IoT используются для повышения эффективности производства, фермеры контролируют процесс доения коров с помощью умного видеонаблюдения, а умные датчики на доильном оборудовании собирают данные для оценки производительности коров.

Прирост «умных» устройств на 27% показала медицинская сфера Татарстана, где их применяют, например, для удаленного мониторинга микроклимата помещений, в которых хранятся лекарственные препараты. Прирост по 24% зафиксирован в логистике с интеллектуальными системами для транспорта и мониторинга автопарка, а также в сфере образования, где возможности сети М2М используются в системе видеонаблюдения, дистанционного контроля и обеспечения безопасности. Пятерку отраслей с наибольшим приростом количества цифровых устройств в сети МТС в Татарстане замыкают сфера ЖКХ (23%), а также застройщики (13%), которые наиболее активно используют приборы для сбора и учета данных конечных пользователей.

«Татарстан – один из главных российских регионов-лидеров по цифровой трансформации. Положительная динамика инвестиций в цифровизацию подтверждает ее практическую пользу. Так, IoT- технологии помогают бизнесу и госсектору республики решать конкретные задачи: сокращать потери в производстве, улучшать качество услуг, повышать надежность коммунальных систем и прозрачность начислений в сфере ЖКХ. Умные датчики ведут комплексный учет ресурсов, обеспечивают безопасность на предприятиях, контролируют работоспособность оборудования. Область применения технологий межмашинного взаимодействия разнообразна и может легко масштабироваться, помогая цифровизации практически всех отраслей», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.