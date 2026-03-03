CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

«Систэм Электрик» получила патент на изобретение для блока управления SystemeLogic X

Научно-технический центр «Механотроника» (входит в российскую группу компаний «Систэм Электрик» [Systeme Electric], разработчика и производителя решений в области распределения электроэнергии и автоматизации) объявил о получении патента на изобретение для блока управления воздушным автоматическим выключателем.

Патент зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Ранее блок управления был также включен в Реестр российской промышленной продукции.

SystemeLogic X – это первый отечественный блок управления для воздушных автоматических выключателей, который не имеет аналогов среди российских разработок, утверждают в «Систэм Электрик». SystemeLogic X является ключевым компонентом воздушных автоматических выключателей SystemePact ACB для защиты сетей низкого напряжения на объектах критической и гражданской инфраструктуры, а также в отраслях промышленности с высокими требованиями к надежности электрооборудования. SystemePact ACB производятся в Ленинградской области на предприятии «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок».

Работы по созданию SystemeLogic X велись совместно с «Лабораторией Касперского» с учетом требований защиты от киберугроз, связанных с назначением оборудования и областью его применения. Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» (Kaspersky ICS CERT) оценил уровень зрелости информационной безопасности продукта, проведя анализ процессов и практик обеспечения ИБ, используемых вендором при разработке и поддержке на протяжении всего жизненного цикла продукта.

Блок управления SystemeLogic X обеспечивает полную защиту потребителей, а также позволяет измерять параметры и гармонические искажения сети, передавать данные по протоколам Modbus, МЭК 61850.

В дополнение SystemeLogic X выполняет запись осциллограмм, энергонезависимое архивирование аварийных событий, а также реализует функции диагностики и помощи в эксплуатации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Softline заплатит 75 миллионов за разработчика онлайн-решения для автоматизации торговли

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики

SpaceX пообещал запустить Starlink для смартфонов со скоростью до 150 МБ в секунду

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще