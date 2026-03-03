CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

MAR Consult: 81% хотели бы иметь приложение, где отражается статус вызова скорой помощи

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про отношение к времени ожидания скорой помощи. Правительство постановило, что скорая помощь должна доезжать до пациента за 20 минут с момента вызова. Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

В опросе приняли участие 1200 респондентов, в возрасте 18-65 лет, по всем федеральным округам. Опрос проведен в январе 2026 г.

В целом отношение россиян к ожиданию скорой помощи терпимое, но с заметными ожиданиями быстрого реагирования.

Опрошенные практически поровну разделились на тех, кто знает (52%) о стандарте приезда скорой помощи в течение 20 минут и тех, кто не знает (48%). В случае угрозы для жизни 53% считает допустимым ожидание до 10 минут, особенно женщины (59% против 46% у мужчин), а среди молодежи 18-24 лет таких меньшинство (38%). 39% допускают 10-20 минут, только 5% готовы ждать 20-30 минут и 1% более получаса.

За последний год 40% опрошенных вызывали скорую помощь, 60% из которых один раз, 31% вызывали два-три раза и 9% – более четырех раз.

77% респондентов в разной степени довольны работой диспетчера, принимающего вызов, в том числе оценивая вежливость, вопросы по симптомам и ясность инструкций. 17% нейтрально оценили и только 6% в разной степени недовольны.

Среди мер, которые по мнению россиян могут больше всего сократить время ожидания: увеличение количества бригад (34%); увеличение количества подстанций и пунктов базирования скорой по району (27%); повышение зарплат и удержание кадров (18%); информирование населения о ситуациях, когда нужна скорая, а когда «неотложка» или поликлиника (7%); обновление автопарка (4%); улучшение маршрутизации (3%); оптимизация работы диспетчерской (3%).

Четверо из пяти опрошенных (81%) хотели бы иметь приложение или ссылку, где видно статус вызова (принят, бригада выехала, примерное время прибытия).

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор MAR Consult: «Введение норматива прибытия скорой помощи в течение 20 минут — важное решение, которое способно существенно повысить шансы пациентов на выживание и успешное лечение. Ведь каждая минута промедления критична, особенно в экстренных ситуациях. Большинство людей готовы проявлять понимание и терпение, однако оптимально стремиться к минимизации времени приезда медицинской бригады, ведь спасение жизней требует оперативности. Необходимо дальше работать над сокращением времени реагирования медицинских служб ради спасения человеческих жизней».

