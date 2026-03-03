CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

К сезону весенних автопутешествий на федеральной трассе Р-260 Волгоград-Ростов усилили мобильную инфраструктуру

МТС запустила к весеннему сезону автопутешествий дополнительное телеком-оборудование на участке федеральной автодороги Р-260 Волгоград-Ростов. Покрытие мобильного интернета расширилось благодаря строительству 20 базовых станций на одной из ключевых магистралей юга России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета выросла на 25% на участке трассы, соединяющей Волгоградскую и Ростовскую области. Трасса Р-260 проходит через Калач-на-Дону, Суровикино, Морозовск, Белую Калитву и Каменск-Шахтинский. Развитие инфраструктуры особенно важно для автомобилистов, пассажиров междугородних маршрутов и жителей малых населенных пунктов. Стабильная связь позволяет пользоваться навигационными сервисами, онлайн-банкингом, государственными цифровыми услугами, а в экстренной ситуации – оперативно связаться со службами помощи.

В рамках проекта МТС обеспечила устойчивое покрытие и более высокую скорость мобильного интернета в поселках Приканальный, Октябрьский, Ильевка, Новый Рогачик, Прудбой. Улучшения также коснулись села Мариновка и хуторов Новомаксимовский, Логовский, Ляпичев и Степной. Усиление сети повысило качество связи на прилегающих участках трассы и вблизи Калача-на-Дону. В зону улучшенного покрытия вошли и популярные места отдыха, среди которых Карповское водохранилище – крупнейшее в системе Волго-Донского канала, а также природный памятник регионального значения «Ирисовый» в Калачевском районе, где сосредоточены редкие и краснокнижные виды растений.

«Трасса Р-260 – это не просто направление между двумя регионами, а ежедневный маршрут для тысяч людей: тех, кто работает в соседних районах, перевозит грузы, едет к родным или путешествует по югу России. Для нас было принципиально обеспечить непрерывность связи именно на протяженных загородных участках и в небольших населенных пунктах вдоль магистрали. Усиление сети на этом направлении повышает не только комфорт, но и безопасность поездок. Мы последовательно развиваем инфраструктуру там, где связь действительно влияет на качество жизни и мобильность жителей региона», — сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

