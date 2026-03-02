CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Титан-СМ» модернизировала лабораторию в Новочеркасске

Компания «Титан-СМ» (входит в ГК «Титан»), производитель смазочных материалов и автохимии, завершила модернизацию собственной лаборатории в обособленном подразделении в г. Новочеркасске. Инвестиции в обновление составили около 11 млн руб. Об этом CNews сообщили представители ГК «Титан».

Обновление лабораторной базы направлено на усиление системы контроля качества на всех этапах производства и расширение возможностей научно-исследовательской работы. В рамках проекта внедрено современное аналитическое и испытательное оборудование, позволяющее проводить идентификацию сырья и готовой продукции, выполнять качественный и количественный анализ нефтепродуктов по аттестованным методикам, а также комплексные испытания эксплуатационных свойств смазочных материалов и технологических жидкостей.

Модернизация позволила перевести ключевые лабораторные исследования в собственный контур, сократить сроки проведения испытаний и повысить оперативность принятия производственных решений.

Проект реализован в рамках стратегии компании по повышению эффективности производства и укрепления позиций на российском рынке смазочных материалов и автохимии. В настоящее время мощности новочеркасской производственной площадки «Титан-СМ» позволяют выпускать более 12 тыс. тонн смазок и свыше 23 тыс. тонн технологических жидкостей ежегодно.

Евгений Нефельд, заместитель генерального директора по производству компании «Титан-СМ»: «Обновленная лаборатория является центром наших инновационных разработок. Мы видим в этом не только возможность оперативно контролировать сырье на всех этапах производства, но и ускорять разработку действительно прорывных решений. Это позволит нам не только укрепить наши позиции на российском рынке, но и активнее осваивать новые, более требовательные рынки, предлагая продукцию, адаптированную под специфические промышленные задачи. Особое внимание компания уделяет созданию новых, высокоэффективных смазочных материалов и автохимии, которые будут способствовать повышению энергоэффективности, продлению срока службы оборудования».

