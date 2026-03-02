Кириллица обогнала латиницу на 20% после принятия закона об ограничении иностранных слов

С 1 марта 2026 г. вступает в силу ст. 1 Федерального закона от 24.06.2025 №168-ФЗ, ограничивающий использование иностранных языков в информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей. Ключевым юридическим механизмом, позволяющим использовать иноязычные элементы в коммуникации, становится зарегистрированный товарный знак. Анализ данных компании «Онлайн Патент» и сервиса для предпринимателей «Рег.решения» показывает, что рынок уже отреагировал на законодательные изменения сменой языковой тенденции в брендинге. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

С июля 2025 г., сразу после одобрения закона, многолетнее доминирование заявок на товарные знаки в латинице начало сокращаться на фоне роста интереса к кириллице. Во втором полугодии 2025 г. количество заявок в кириллице от российских заявителей впервые с 2023 г. превысило число заявок в латинице в среднем на 10%, а в пиковые месяцы — ноябре и декабре — разрыв достигал 20%. Для сравнения: в 2023–2024 гг. латиница стабильно доминировала, ежемесячно превышая кириллицу в среднем на 23%, а в первом полугодии 2025 г. — на 10%. После принятия закона российский рынок не отказался от латиницы, но начал заметно активнее регистрировать обозначения в кириллице.

При этом в самой популярной кириллической доменной зоне – .рф, – аналитики отмечают высокий уровень насыщения языкового пространства. По результатам совместного исследования «Рег.ру» и «Онлайн Патента», в выборке из 2 070 наиболее популярных слов доменные имена в зоне .рф есть у 1870 (90%). Если рассматривать слова, которые одновременно входят в список популярных и уже зарегистрированы как товарные знаки (2013 слов), домены в зоне .рф найдены у 1834 (91%). Всего лишь 9% таких слов не имеют зарегистрированного доменного имени, что подтверждает: свободных и одновременно «популярных» с точки зрения языка словесных обозначений на рынке становится все меньше. В условиях высокой конкуренции компаниям приходится либо изначально закладывать бюджет на выкуп интересующего домена у текущего владельца, либо искать альтернативные решения в других зонах или за счет добавления дополнительных символов.

«Бизнес реагирует на изменения прагматично: компании активнее переходят на кириллицу. При этом многие популярные слова уже заняты и как товарные знаки, и как домены. Если нужное слово занято, не стоит ограничиваться одной зоной или базовой формой имени. Обратите внимание на альтернативные кириллические зоны и региональные домены — например, .спб.рф, .москва и другие. В них до сих пор доступно большое количество свободных и звучных имен. Грамотный выбор зоны может не только сэкономить бюджет, но и усилить идентичность бренда», — отметил Владислав Иванов, евангелист «Рег.решений».

«Мы рекомендуем бизнесу провести аудит всех иностранных слов, используемых в публичной коммуникации, — на вывесках, в интерьере, в меню, на упаковке, в рекламных материалах. Если такие слова используются в прямом значении (например, Open, Sale, Menu), их потребуется заменить русским аналогом. Если компания хочет сохранить свой бренд на латинице, ей необходимо подать заявку на регистрацию товарного знака. До получения правовой охраны иноязычные обозначения целесообразно временно убрать, чтобы снизить риск привлечения к административной ответственности. В перспективе нельзя исключать дальнейшего ужесточения законодательства и правоприменительной практики. Мы ожидаем, что в ближайшие годы конкуренция за свободные обозначения усилится, а нейминг станет более сложным и затратным», — отметила генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

Эксперты отмечают, что вступление закона в силу закрепит уже сформировавшийся тренд: рынок начал адаптацию к изменениям задолго до 1 марта 2026 г. Бизнес активнее использует кириллицу в товарных знаках, рассматривая регистрацию обозначений в русском алфавите и поиск свободных доменных имен как часть стратегии правовой и цифровой устойчивости в новых условиях регулирования.