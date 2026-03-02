Электронную проектную документацию больше не принимают без электронной подписи

Такие правила узаконили в Градостроительном кодексе (ч. 16 ст. 55-1). Принимать практически всю проектную документацию в электронном виде контролирующие органы стали еще в 2017 году. Ее рекомендовали подписывать КЭП, но не обязывали. Вместо этого можно было оформить информационно-удостоверяющие листы (ИУЛ) на отдельные пакеты документов. В ИУЛ согласующие ставили свою подпись, а затем лист с подписями сканировали и добавляли к остальным бумагам. С 1 марта 2026 г. использование личной КЭП стало обязательным. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Сертификаты КЭП понадобятся каждому сотруднику, чьи фамилии и инициалы указаны в проектной документации. Например, главному инженеру проекта, нормоконтролеру, технологу, руководителю проектной организации, техническому заказчику, инженеру-проектировщику, архитектору проекта и другим. Руководителям компании за сертификатом электронной подписи нужно обратиться в УЦ ФНС или его доверенным лицам, сотрудникам — в аккредитованный удостоверяющий центр.

В некоторых случаях сотрудникам компаний может понадобиться МЧД. Она пригодится главному инженеру проекта, если он не является руководителем организации. На него нужно выпустить МЧД формата 003. Сделать это нужно в специальном сервисе.

Иван Быков, эксперт Удостоверяющего центра «Контура»: «Несмотря на то, что переход к КЭП оформляется через разъяснения и практику применения норм, общий регуляторный вектор очевиден. Электронная подпись становится не только инструментом взаимодействия с экспертными организациями, но и ключевым элементом персональной ответственности специалистов. Рекомендуем проектным организациям заранее обеспечить сотрудников квалифицированными сертификатами электронной подписи, чтобы избежать рисков отказа в приеме документации и срыва сроков экспертизы».