VK Tech запустила вторую зону доступности VK Cloud в Республике Казахстан

Новая зона доступности VK Cloud расположена в дата-центре KazTeleport в Астане, сертифицированном по международному стандарту Tier 3. Объектное хранилище VK Cloud поддерживает георезервирование по умолчанию — все данные автоматически дублируются во втором ЦОДе, создавая дополнительный уровень защиты без ручной настройки. Об этом CNews сообщили представители VK.

Запуск площадки позволит компаниям распределять рабочие нагрузки между двумя географически разнесенными ЦОДами. При локальном сбое на одной площадке сервисы продолжат работу на другой — без потери данных и простоя для конечных пользователей. Это критически важно для финансового сектора, телеком-операторов, e-commerce и других компаний, чьи системы должны быть доступны круглосуточно.

Вторая зона доступности помогает организациям выполнить требования Постановления Правительства Республики Казахстан №832. Согласно документу, объекты информатизации первого и второго классов обязаны обеспечить резервирование аппаратно-программных средств обработки и хранения данных в отдельном серверном помещении. Инфраструктура VK Cloud, размещенная в двух независимых казахстанских дата-центрах, позволяет реализовать как «горячее» резервирование для систем первого класса, так и «холодное» — для второго. При этом все данные хранятся и обрабатываются исключительно на территории Республики Казахстан, что обеспечивает соблюдение требований по локализации персональных данных.

«Рынок облачных услуг в Казахстане растет, и вместе с ним растут требования к надежности и защите данных. Компании, работающие с критически важными системами, обязаны обеспечить резервирование инфраструктуры в соответствии с ПП РК №832. Запуск второй зоны доступности позволяет нашим клиентам решить эту задачу в рамках единой облачной платформы — без необходимости строить собственные резервные площадки. Два независимых ЦОДа с автоматическим георезервированием объектного хранилища дают бизнесу нужную стабильность», — сказал директор по развитию бизнеса VK Tech в Республике Казахстан Арман Нурушев.

Первая зона доступности VK Cloud была запущена весной 2023 г. в партнерстве с QazCloud.