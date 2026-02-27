CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сервис Metrika42 помог компании из сферы производства бутилированной воды наладить контроль качества кода «1С»

Сервис Metrika42 компании Efsol помог компании из сферы производства бутилированной воды наладить контроль качества кода «1С». Об этом CNews сообщил представитель Efsol.

В компанию Efsol обратилась производственная компания с запросом на снижение трудоемкости ручных проверок и минимизацию выпуска ошибок в коде «» в продакшен.

Для повышения управляемости разработки заказчику был предложен сервис «Metrika42: Мониторинг кода «1С» — инструмент проверки качества кода «1С» с отчетами и рекомендациями.

Разработка у клиента ведется в одном контуре на отдельном сервере в собственной инфраструктуре. В проекте одновременно работают две команды — внутренняя и аутсорсинговая — с общей тестовой базой. При этом ранее специализированные инструменты контроля кода не использовались: проверки выполнялись вручную.

После внедрения сервиса компания получила возможность регулярно проводить автоматизированные проверки кода «1С» (в том числе форматов .cf/.epf/.cfe), формировать детальные отчеты, получать рекомендации по устранению найденных проблем и вести историю проверок для отслеживания динамики качества.

Сервис также позволил выстроить единые правила контроля качества сразу для двух команд: в системе можно разделять проверяемый код по проектам, сортировать замечания по категориям и критичности, управлять критериями проверки (включая добавление собственных правил), а при необходимости подключать ИИ-консультанта для помощи в разборе и исправлении проблем.

В результате заказчик повысил прозрачность разработки и получил понятный механизм контроля качества кода «1С», который помогает снижать риски ошибок при выпуске изменений и системно работать с техническим долгом.

