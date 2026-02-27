CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Подтверждена совместимость ОС «Альт Виртуализация» и серверов «Сила»

«Базальт СПО», российский разработчик операционных систем «Альт», и компания «Сила» сообщили о совместимости операционной системы «Альт Виртуализация 11» с серверами «Сила «Волга» СР2-3326» и «Сила «Волга» СР2-3327». Сертификат оформлен по результатам тестовых испытаний, проведенных специалистами системного интегратора «Платформикс».

«Совместимость решений создаёт основу для построения гибкой, безопасной и масштабируемой ИТ-инфраструктуры. Это обеспечит эффективное использование аппаратных ресурсов и бесперебойную работу бизнес процессов», — сказал Сергей Гущин, начальник отдела по работе с партнерами «Базальт СПО».

«Альт Виртуализация» — серверная операционная система для предоставления функций виртуализации и контейнеризации в корпоративной инфраструктуре.

«Сила «Волга» СР2-3326» — двухпроцессорный сервер форм-фактора 1U для высокой плотности размещения вычислительной платформы в стойке.

«Сила «Волга» СР2-3327» — универсальный двухпроцессорный сервер форм-фактора 2U, предназначенный для установки в стойку.

Кирилл Пляшкевич, руководитель направления «Серверные решения» компании «Сила», сказал: «Совместимость серверов “Сила” с ОСАльт Виртуализация” подтверждает их готовность к использованию в составе полноценных российских инфраструктур. Результаты испытаний дают нашим заказчикам уверенность в том, что они могут использовать эти решения в рабочих средах, не беспокоясь о стабильности и производительности».

