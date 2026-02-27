CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Нейроюрист» теперь отвечает на вопросы с учетом процессуального законодательства

«Нейроюрист» теперь консультирует по двум процессуальным сферам права – гражданскому и арбитражному процессам. Нововведение позволит судебным юристам быстрее справляться с рутиной, выполняя такие задачи, как определение предмета иска или оценка перспектив пересмотра дела. А все практикующие юристы смогут, помимо материальных, решать различные процессуальные вопросы, связанные, например, с досудебным урегулированием споров, размерами пошлин и штрафов и т.д. Об этом CNews сообщили представители «Нейроюриста».

Нормы права делят на материальные и процессуальные. Материальные нормы закрепляют права и обязанности, запреты и ответственность, а процессуальные — порядок их реализации и защиты. Процессуальные отрасли особенно важны для судебных юристов, поскольку регулируют порядок действий до, во время и после судебного разбирательства. Например, судебного юриста может интересовать, до какого момента можно заявить ходатайство о приобщении доказательств или каков порядок приостановления производства по делу. Теперь «Нейроюрист» дает детальный ответ на подобные запросы, разъясняя, какие правила могут быть применимы, какие существуют ключевые развилки и их последствия.

Процессуальные отрасли дополняют и семь материальных сфер права, в которых «Нейроюрист» уже разбирается: трудовое, корпоративное, информационное, обязательственное и рекламное, защита прав потребителей и интеллектуальная собственность. Обновление позволит всем практикующим в этих сферах юристам уточнять процессуальные вопросы по ним: перспективы оспаривания сделки, ориентировочные сроки рассмотрения судебного дела, размеры пошлины, досудебный (претензионный) порядок и многое другое. В диалогах по материальному праву «Нейроюрист» теперь предлагает юристу уточняющие вопросы по процессуальным аспектам спорной ситуации, позволяя глубже погрузиться во все значимые детали своего вопроса. Так, например, к запросу про критерии признания незаконного использования элементов бренда «Нейроюрист» предложит процессуальный вопрос про методы оценки степени смешения в суде.

«Процессуальное законодательство — это, по сути, инструкции о том, какие шаги нужны, чтобы решить правовую проблему. Научив Нейроюриста разбираться в процессуальном законодательстве, мы не только избавляем от рутины судебных юристов, но и расширяем возможности сервиса по остальным сферам права, что делает ответы в целом полнее и точнее», – сказал «Егор Староверов», руководитель «Нейроюриста».

