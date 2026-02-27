CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Мурманская областная дума управляет мероприятиями при помощи «Agile-досок» Directum Projects

В Мурманской областной Думе проходят мероприятия различного типа: отраслевые праздники, семинары, обучения, заседания и слушания. Чтобы события всегда были под контролем, организация внедрила «Agile-доски» — решение российской системы управления Directum Projects. Подрядчиком на проекте выступил партнер компании Directum — ИТ-интегратор «РоСа». Об этом CNews сообщили представители Directum.

Вся информация синхронизируется на доске: в тикеты заносятся планируемые события, прописываются ответственные, описание работ и сроки, прикладываются необходимые документы; задания распределяются по колонкам «Подтверждено», «В работе», «Завершено» и «Отменено».

Чтобы руководитель получил возможность отслеживать текущие подтвержденные события в реальном времени, «Agile-доски» синхронизировали с календарями. Отследить статистику по мероприятиям или ответственным можно при помощи сводного отчета.

Визуальный инструмент используется также во многих структурных подразделениях Мурманской областной Думы: доски адаптируют под потребности конкретной команды.

Благодаря внедрению удалось: организовать прозрачное управление мероприятиями – можно вовремя внести изменения, отследить статус, перенести сроки или перераспределить ресурсы; выстроить взаимодействие смежных отделов; контролировать программные ошибки.

