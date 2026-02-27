«МегаФон» улучшил цифровое покрытие в небольших селах и деревнях Удмуртии

«МегаФон» увеличил территорию покрытия в десяти населенных пунктах Удмуртии. В течение двух лет в этих селах и деревнях были построены базовые станции в рамках республиканской программы «Сельсовет». Теперь инженеры оператора модернизировали оборудование, чтобы усилить покрытие и обеспечить сигнал на большей площади каждого поселения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические мероприятия коснулись следующих населенных пунктов: Арляново Малопургинского района, Большой Кияик и Верхний Женвай Завьяловского района, Жувам Юкаменского района, Иж‑Забегалово и Чекерово Якшур‑Бодьинского района, Кулак‑Кучес Шарканского района, Котегово Балезинского района, Удмурт‑Зязьгор Кезского района, Чемошур‑Уча Можгинского района.

В рамках модернизации оператор дополнительно активировал на объектах связи низкие диапазоны частот LTE. Работы позволили увеличить площадь покрытия сети четвертого поколения и улучшить качество связи. Сейчас объем голосового трафика на этих базовых станциях превышает 200 тыс. минут в месяц, что подтверждает высокую потребность населения в телеком-услугах.

«За последние два года в рамках республиканской программы «Сельсовет» мы обеспечили связь и мобильный интернет в десяти небольших населенных пунктах Удмуртии, где в совокупности проживает около 1400 человек. С момента запуска в эксплуатацию наши инженеры ведут постоянную техническую поддержку этих объектов связи», — сказал директор «МегаФона» в республике Александр Соловьев.

Строительство базовых станций проходило по заказу Министерства цифрового развития Удмуртии.