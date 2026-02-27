CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Как управлять ИT‑бюджетом: платформа «СУОС 5А.FinOps» для контроля затрат на корпоративные сервисы

Российская компания «5А» разработала платформу «СУОС 5А.FinOps» — решение для управления себестоимостью корпоративных сервисов. Продукт включен в реестр отечественного ПО Минцифры (свидетельство № 2024681673). Об этом CNews сообщили представители «5А».

Средняя утилизация серверных мощностей в российских компаниях остается на уровне 30–40%, а получение ресурсов под новый проект занимает от нескольких дней до недель. Планирование ИT-бюджетов часто опирается на исторические данные, а не на фактическое потребление. Каждый новый проект резервирует оборудование «на всякий случай», что ведет к простою мощностей и раздуванию ИT-бюджета. При этом у команд нет четких стандартов тарификации и прозрачной модели, чтобы объяснить топ-менеджменту, почему ИT стоит именно столько.

Согласно опросу 300 крупнейших российских компаний, 68% респондентов не могут получить целостную картину данных из-за разнородности ИT-систем, а 47% отмечают высокие скрытые затраты на их поддержку. Бизнес вынужден содержать сложные гибридные среды, сочетающие устаревшее оборудование, импортозамещенное ПО и облачные платформы. При росте компании это приводит к опережающему увеличению ИT-расходов без прямой связи с выручкой.

С 2026 г. добавляется налоговый фактор. Отмена льгот по НДС и рост страховых взносов вынуждают компании искать резервы, чтобы удержать рентабельность и сделать расходы предсказуемыми.

Система автоматически собирает данные о потреблении ресурсов из физической и виртуальной инфраструктуры, рассчитывает себестоимость ИT-сервисов с заданной периодичностью и распределяет 100% расходов в разрезе проектов, бизнес-линий и дочерних структур (ДЗО) с привязкой к отчетам P&L.

В отличие от систем мониторинга и учета ресурсов, «СУОС 5А.FinOps» работает не с техническими метриками, а с экономикой сервисов — связывает потребление ресурсов с финансовыми результатами бизнеса. Решение через REST API интегрируется с внешней инфраструктурой заказчика (IaaS/PaaS), а также с ITSM, CMDB, CI/CD и мониторинговыми системами.

Платформа построена на сервисно-аллокационной модели. CPU, оперативная память, дисковое пространство, сетевые ресурсы и лицензии объединяются в общий пул и предоставляются пользователям в виде сервисов. Это позволяет перейти к модели оплаты по факту использования (Pay-as-you-go): подразделения платят только за фактически потребленные сервисы, а не за «железо под проект». Распределение затрат в P&L бизнес-линий происходит автоматически на основе реестров потребления.

Для конечных пользователей доступен портал самообслуживания, который сокращает время получения ресурсов с нескольких дней до минут. Модульная структура и возможность индивидуальной настройки под конкретные потребности клиента позволяют внедрять систему поэтапно — от пилотного проекта до полного развёртывания.

«Мы спроектировали платформу для двух групп пользователей. Для финансовых директоров это инструмент обоснования бюджета и контроль расходов подразделений. Для ИT-команд — автоматизация учета и возможность показывать стоимость сервисов внутренним заказчикам в момент заказа. Система не требует замены существующей инфраструктуры и интегрируется с ней через открытые протоколы», — сказал основатель компании «5А» Алексей Лобачев.

Платформа позволяет повысить утилизацию оборудования с 40–50% до 70–80%, вернуть в оборот 10–20% неиспользуемых мощностей и снизить совокупные ИT-затраты на 20–40% за счет оптимизации потребления. Срок окупаемости проекта составляет менее года при ROI 110–160%.

Решение ориентировано на крупные enterprise-компании, холдинги, распределенные группы компаний, а также организации с собственными ЦОД или гибридной инфраструктурой. В комплект поставки входит адаптация методологии расчета и тарифной сетки под нужды компании, круглосуточная техническая поддержка и регулярные обновления системы.

