K-Team HRM от «Корус Консалтинг» пополнила продуктовый портфель ИТ-компании Uplab

ГК «Корус Консалтинг» и ИТ-компания Uplab, специализирующаяся на разработке комплексных цифровых решений для крупного бизнеса и государственных структур, заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества Uplab будет предлагать своим клиентам готовую HRM-платформу K-Team, реализованную на базе отечественного решения «Битрикс24», для автоматизации полного цикла управления персоналом – от найма и адаптации до обучения, оценки и формирования лояльности сотрудников. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Сегодня компании стремятся уйти от затяжных многолетних кастомизаций к рабочим инструментам, которые можно адаптировать под уникальные бизнес-процессы в сжатые сроки и с разумным бюджетом проекта. K-Team HRM – это коробочное решение, которое закрывает этот запрос. Платформа предоставляет готовую методологию и набор модулей для автоматизации ключевых HR-направлений, сохраняя при этом возможность тонкой настройки системы исходя из уникальных задач бизнеса, а также учитывая возможность простой интеграции в существующую ИТ-инфраструктуру заказчика.

Основные особенности платформы – скорость внедрения, прозрачная стоимость владения и фокус на пользовательском опыте сотрудника. Клиенты Uplab получат единый HR-портал со встроенными инструментами онбординга, базы знаний, управления задачами и проектами, performance-менеджмента и внутренних коммуникаций. Это дает возможность избежать затрат на разработку схожей функциональности с нуля.

«Сегодня ценность HR-Tech смещается с простой автоматизации рутинных рабочих процессов на создание персонализированной цифровой среды для сотрудников. Наше партнерство с Uplab позволяет предлагать рынку не просто ИТ-платформу, а целостный продукт, который с первого дня работает на укрепление корпоративной культуры и повышение эффективности команд», — сказал Антон Бобров, директор по развитию K-Team HRM ГК «Корус Консалтинг».

Для Uplab интеграция K-Team HRM в продуктовую линейку позволяет получить конкурентное преимущество в сегменте комплексной цифровизации и предлагать клиентам готовое HR-решение как часть более масштабных проектов по трансформации рабочих процессов.

«Сейчас многие компании хотят расширить HR-возможности «Битрикс24» до полноценной системы управления персоналом. Мы в Uplab, оценивая решения на рынке, выбрали K-Team HRM и сами теперь используем этот продукт. Это именно то расширение, которое превращает базовую функциональность системы в целостную платформу для кадровой работы, где решаются реальные ежедневные задачи: от оценки 360 и обучения сотрудников, до целеполагания и управления KPI. При этом все сотрудники и HR-подразделения работают в одном привычном интерфейсе «Битрикс24», без необходимости переключаться между системами. Это дает руководителям полную картину по команде – прозрачно и без лишних сложностей», — сказал Антон Аланов, ведущий эксперт по внедрениям Uplab.

