CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Системное ПО
|

«Группа Астра» внедряет Astra Linux в Петербургском государственном университете путей сообщения императора Александра I

«Группа Астра» реализует проект по переносу ИТ-инфраструктуры Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I с зарубежного решения Microsoft Windows на отечественную операционную систему Astra Linux.

В рамках проекта осуществляется перевод автоматизированных рабочих мест пользователей и серверного оборудования на российскую платформу. На текущий момент уже переведено 40% рабочих мест, что позволило внедрить в учебный процесс и проектную деятельность университета передовые отечественные технологии.

«Решение о переходе на Astra Linux было принято университетом с учетом требований к использованию отечественного программного обеспечения в образовательных учреждениях. Переход на российское ПО, включая операционные системы, дает университету ряд ключевых преимуществ, особенно в условиях импортозамещения и санкций. Это помогает обеспечить безопасность данных и соответствие законодательству», — сказал проректор по экономике и информатизации ПГУПС Алексей Колос.

Параллельно с технической миграцией проводится работа по адаптации пользователей к новой операционной системе.

«Проект внедрения Astra Linux в Петербургском государственном университете путей сообщения — отличный пример продуманного подхода к цифровой трансформации в образовании, — отметил Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра». — Университет не просто выполняет формальные требования, а выстраивает долгосрочную стратегию технологической независимости. Astra Linux предоставляет образовательным учреждениям все необходимые инструменты для безопасной и эффективной работы: сертифицированную защиту информации, совместимость с широким спектром прикладного ПО и удобство администрирования. Наше решение было выбрано по результатам объективного тестирования, и мы готовы поддерживать университет на всех этапах миграции».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений

Акции разработчика инфраструктурного ПО «Базис» вошли в базы расчета индексов Мосбиржи

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Число компьютерных клубов в России растет в полтора раза каждый год

За счет чего платформенная архитектура снижает стоимость автоматизации на 40–60%

Сбербанк потратит 11 миллиардов на скупку акций российского микроэлектронного гиганта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще