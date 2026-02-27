CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Евраз» перевела в промышленную эксплуатацию личный кабинет подрядчика

Компания «Евраз» сообщила о том, что перевела в промышленную эксплуатацию собственную информационную систему – единый личный кабинет подрядчика (ЕЛКП), разработанный по требованиям службы ОТиПБ операционной и инвестиционной деятельности. ЕЛКП выступает одним из инструментов обеспечения безопасности: здесь проводится первоначальный контроль наличия и соответствия аттестаций подрядчиков заявленным видам работ, документов и состояния их оборудования перед допуском на производственные площадки на Урале и в Сибири.

Представитель подрядной организации заполняет карточки сотрудников в ЕЛКП, прикрепляя сканы актуальных документов. Система не пропустит заявку на согласование, если срок действия хотя бы одного документа истек. После успешного согласования сотрудник попадает в справочник. Аналогичный алгоритм реализован для наполнения справочника транспортных средств и оборудования ПО.

В планы развития ЕЛКП входит интеграция с системами оформления пропусков и электронных нарядов-допусков, а также запись на вводный инструктаж. Все проверенные данные будут передаваться в систему электронных нарядов-допусков, что сделает процесс допуска сотрудников на площадку прозрачным на каждом этапе.

«Внедрение личного кабинета – это очередной шаг в реализации стратегии «Евраза», направленной на создание безопасной, эффективной и технологичной производственной системы. Проект позволит выстроить более прозрачные и управляемые взаимоотношения с контрагентами, чтобы обеспечить безусловный приоритет безопасности наших сотрудников и сотрудников подрядных организаций», – сказал руководитель направления по работе с подрядными организациями «Евраза» Александр Башмаков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений

Акции разработчика инфраструктурного ПО «Базис» вошли в базы расчета индексов Мосбиржи

Электромобили как новый класс корпоративных устройств: как ИТ-служба должна управлять зарядной инфраструктурой

Число компьютерных клубов в России растет в полтора раза каждый год

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Сбербанк потратит 11 миллиардов на скупку акций российского микроэлектронного гиганта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще