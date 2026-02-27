CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

70% компаний отмечают, что собственная разработка не успевает за бизнесом: исследование LDM

LDM (входит в ИТ-холдинг Lansoft) при поддержке Ассоциации «РОСЭУ» (сообщество разработчиков и операторов систем электронных услуг) провела серию глубинных интервью руководителей, чтобы узнать, как они справляются с ключевыми вызовами при создании собственных ИТ-решений и адаптации существующих. Результаты показали, что более 70% организаций не успевают за запросами бизнес-заказчиков при самостоятельной реализации бэклога. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

В исследовании приняли участие директора по разработке, CIO и CTO крупнейших компаний в области финсектора (33%), ритейла (32%), промышленности (28%), а также нефтегазовые и ИТ-предприятия, где предъявляются высокие требования к нагрузке и безопасности систем.

Внутренняя разработка до сих пор является важным стратегическим активом бизнеса, но реальные возможности технических отделов не совпадают с ожиданием руководства. Так предприятия попадают в «ИТ-ловушку»: список задач стремительно растет, а архитектурная инерция и глобальный дефицит квалифицированных специалистов тормозит инсорс-разработку и сопровождение цифровых систем.

В ряде организаций бэклог исчисляется тысячами задач в год, но собственных ресурсов и компетентных сотрудников не хватает на их своевременную реализацию. Бизнес готов отсрочить изменения на три-семь дней. Но реальность показывает иную картину: фактический time-to-market в legacy-ландшафтах – шесть месяцев и более. Таким образом, медленная собственная разработка не может догнать современный бизнес, из-за чего компании сдают позиции в конкурентной гонке.

80% респондентов также признались, что не имеют полноценно встроенных автотестов в CI/CD-пайплайн (конвейер непрерывной интеграции и доставки). Однако без тщательной проверки каждого коммита кода риск поставки приложения с ошибками повышается. Такой подход увеличивает время выпуска релизов и, как следствие, – тормозит внутренние процессы и развитие.

69% организаций уже используют или тестируют инструменты искусственного интеллекта в рамках своей инфраструктуры. Но их внедрение происходит снизу вверх и редко связано со стратегией. Нейросети стали частью инженерной среды. С их помощью проводится генерация и рефакторинг кода, обрабатываются документы и формируются корпоративные базы знаний (RAG). Некоторые респонденты сообщили, что ИИ повышает производительность на 10-30%, но он лишь усиливает зрелые процессы, а не компенсирует их отсутствие.

В ходе интервью выяснилось, что около 28% корпоративного ландшафта компаний-участников – это внутренняя разработка. Остальные 72% приходятся на приобретенные платформы. При этом граница между концепциями стирается, так как большинство готовых решений требует глубокой кастомизации, которая ложится на плечи внутренней команды. В итоге лишь треть функций из коробочной версии используются сотрудниками, остальные возможности дорабатываются самостоятельно на базе купленной системы. Также организации часто сталкиваются с архитектурной сложностью, техническим долгом и замедлением поставки изменений.

Отношение к low-code среди enterprise-сегмента сложилось спорное. С одной стороны — инструменты подходят для MVP (минимально жизнеспособного продукта) и оптимизации административных процессов. С другой — когда компания берется за масштабирование критических систем, возникают проблемы: рост трудозатрат, сложности с производительностью, зависимость от вендора и недостаток экспертизы. Участники исследования также отмечают, что low-code – местами удобная технология, но зачастую она дороже и сложнее, чем разработка на стандартных языках.

Любовь Черкасова, директор по развитию платформы LDM: «Архитектурная сложность – главный системный барьер для бизнеса в 2026 году. Компаниям важен предсказуемый time-to-market без роста технического долга. Сейчас организации переходят от хаотичной кастомизации к платформенному подходу, где микросервисы, CI/CD, автотесты и ИИ становятся частью единой системы. В дальнейшем конкурентоспособность ИТ-команд будет определяться не количеством разработчиков, а зрелостью архитектуры и процессов».

Ян Савельев, исполнительный директор Ассоциации «РОСЭУ»: «Результаты исследования подтверждают системную проблему отрасли: внутренние ИТ-команды часто оказываются заложниками архитектурной и организационной инерции. При этом бизнес все чаще ожидает от ИТ не просто поддержки, а готовности к постоянным изменениям. Одной их задач Ассоциации как отраслевого сообщества является помощь в развитии отрасли».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Акции разработчика инфраструктурного ПО «Базис» вошли в базы расчета индексов Мосбиржи

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Число компьютерных клубов в России растет в полтора раза каждый год

Электромобили как новый класс корпоративных устройств: как ИТ-служба должна управлять зарядной инфраструктурой

Сбербанк потратит 11 миллиардов на скупку акций российского микроэлектронного гиганта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще