70% компаний отмечают, что собственная разработка не успевает за бизнесом: исследование LDM

LDM (входит в ИТ-холдинг Lansoft) при поддержке Ассоциации «РОСЭУ» (сообщество разработчиков и операторов систем электронных услуг) провела серию глубинных интервью руководителей, чтобы узнать, как они справляются с ключевыми вызовами при создании собственных ИТ-решений и адаптации существующих. Результаты показали, что более 70% организаций не успевают за запросами бизнес-заказчиков при самостоятельной реализации бэклога. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

В исследовании приняли участие директора по разработке, CIO и CTO крупнейших компаний в области финсектора (33%), ритейла (32%), промышленности (28%), а также нефтегазовые и ИТ-предприятия, где предъявляются высокие требования к нагрузке и безопасности систем.

Внутренняя разработка до сих пор является важным стратегическим активом бизнеса, но реальные возможности технических отделов не совпадают с ожиданием руководства. Так предприятия попадают в «ИТ-ловушку»: список задач стремительно растет, а архитектурная инерция и глобальный дефицит квалифицированных специалистов тормозит инсорс-разработку и сопровождение цифровых систем.

В ряде организаций бэклог исчисляется тысячами задач в год, но собственных ресурсов и компетентных сотрудников не хватает на их своевременную реализацию. Бизнес готов отсрочить изменения на три-семь дней. Но реальность показывает иную картину: фактический time-to-market в legacy-ландшафтах – шесть месяцев и более. Таким образом, медленная собственная разработка не может догнать современный бизнес, из-за чего компании сдают позиции в конкурентной гонке.

80% респондентов также признались, что не имеют полноценно встроенных автотестов в CI/CD-пайплайн (конвейер непрерывной интеграции и доставки). Однако без тщательной проверки каждого коммита кода риск поставки приложения с ошибками повышается. Такой подход увеличивает время выпуска релизов и, как следствие, – тормозит внутренние процессы и развитие.

69% организаций уже используют или тестируют инструменты искусственного интеллекта в рамках своей инфраструктуры. Но их внедрение происходит снизу вверх и редко связано со стратегией. Нейросети стали частью инженерной среды. С их помощью проводится генерация и рефакторинг кода, обрабатываются документы и формируются корпоративные базы знаний (RAG). Некоторые респонденты сообщили, что ИИ повышает производительность на 10-30%, но он лишь усиливает зрелые процессы, а не компенсирует их отсутствие.

В ходе интервью выяснилось, что около 28% корпоративного ландшафта компаний-участников – это внутренняя разработка. Остальные 72% приходятся на приобретенные платформы. При этом граница между концепциями стирается, так как большинство готовых решений требует глубокой кастомизации, которая ложится на плечи внутренней команды. В итоге лишь треть функций из коробочной версии используются сотрудниками, остальные возможности дорабатываются самостоятельно на базе купленной системы. Также организации часто сталкиваются с архитектурной сложностью, техническим долгом и замедлением поставки изменений.

Отношение к low-code среди enterprise-сегмента сложилось спорное. С одной стороны — инструменты подходят для MVP (минимально жизнеспособного продукта) и оптимизации административных процессов. С другой — когда компания берется за масштабирование критических систем, возникают проблемы: рост трудозатрат, сложности с производительностью, зависимость от вендора и недостаток экспертизы. Участники исследования также отмечают, что low-code – местами удобная технология, но зачастую она дороже и сложнее, чем разработка на стандартных языках.

Любовь Черкасова, директор по развитию платформы LDM: «Архитектурная сложность – главный системный барьер для бизнеса в 2026 году. Компаниям важен предсказуемый time-to-market без роста технического долга. Сейчас организации переходят от хаотичной кастомизации к платформенному подходу, где микросервисы, CI/CD, автотесты и ИИ становятся частью единой системы. В дальнейшем конкурентоспособность ИТ-команд будет определяться не количеством разработчиков, а зрелостью архитектуры и процессов».

Ян Савельев, исполнительный директор Ассоциации «РОСЭУ»: «Результаты исследования подтверждают системную проблему отрасли: внутренние ИТ-команды часто оказываются заложниками архитектурной и организационной инерции. При этом бизнес все чаще ожидает от ИТ не просто поддержки, а готовности к постоянным изменениям. Одной их задач Ассоциации как отраслевого сообщества является помощь в развитии отрасли».