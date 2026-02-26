CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сбербанк представил научный проект хранения данных в ДНК

Сбербанк представил проект по созданию технологии записи и долговременного хранения информации в ДНК. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Молекулы ДНК рассматриваются как носитель данных следующего поколения: теоретическая плотность хранения достигает порядка 450 эксабайт на грамм, а сохранность информации обеспечивается без постоянного энергопотребления. Это открывает возможность формирования принципиально нового класса сверхплотных архивов. Несмотря на активные исследования мировых технологических компаний, устойчивого инженерного решения в этой области пока не создано.

Совместно с командой МФТИ Сбербанк подтвердил реализуемость полного цикла: от кодирования цифровых данных до их записи в молекулу ДНК и последующего считывания без потерь. Руководитель проекта — Максим Никитин, доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий (2024).

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Объемы информации растут экспоненциально, и сохранять их десятилетиями становится все дороже. Рынок ДНК-хранения только формируется, устойчивого инженерного решения пока нет — и это окно возможностей для технологического лидерства. «Сбер» выступает индустриальным заказчиком проекта: формулирует требования, определяет прикладные сценарии и инвестирует в разработку. Следующий шаг — увеличение скорости записи и снижение ее стоимости для создания сверхкомпактных долговременных архивов — условного “ЦОДа в пробирке”».

