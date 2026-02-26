«Гамма Тех» (корпорация ITG) объявила о соглашении с вузами Москвы, Чувашии и Кубани

Компания «Гамма Тех» (входит в корпорацию ITG) заключила соглашения с Московским институтом электронной техники, Чувашским государственным университетом и Кубанским государственном университетом. В ходе партнерства на базе университетов будут созданы учебные лаборатории. Таким образом, вузы присоединятся к проекту по развитию профессиональных компетенций будущих инженеров. Об этом CNews сообщили представители «Гамма Тех».

В лабораториях студенты смогут работать с инструментом для моделирования радиоэлектроники и СВЧ-устройств САПР «Гамма». Обучение будет выстроено с учетом уровня подготовки: на первых курсах акцент сделают на простых моделях и закреплении теоретических знаний, а на старших — на выполнении сложных практических, курсовых и дипломных работ, максимально приближенных к повседневным задачам инженера на производстве.

«Гамма Тех» предоставит университетам полнофункциональные версии САПР «Гамма» и дополнительный пакет бесплатных студенческих лицензий, чтобы учащиеся могли заниматься не только в лабораториях, но и самостоятельно.

«Мы делаем ставку на формирование нового сообщества инженеров, которое умеет работать с отечественными технологиями и строит на их основе будущие разработки. Расширение сотрудничества с университетами — наша основная цель в этом процессе», — отметил Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

САПР «Гамма» — цифровой продукт, с помощью которого в стенах университета студенты смогут получить профессиональный опыт, связанный с проектированием, моделированием, анализом и оптимизацией радиотехнических устройств.

«САПР «Гамма» станет виртуальной средой, где можно запускать анимацию сложных физических процессов, закреплять теорию, экспериментировать с моделями, не требующих затрат, и выполнять качественные учебные работы, максимально приближенные к реальным. Это подтолкнет будущее поколение инженеров к более глубокому сосредоточению на работе с отечественным продуктом и его изучении как в теории, так и на практике», — сказал Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех», корпорация ITG.